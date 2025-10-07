Topo

SP reúne sabedoria e celebrações no 1º Festival de Cultura Popular

07/10/2025 15h32

Começa nesta terça-feira (7) e vai até o dia 12 de outubro, o 1º Festival de Cultura Popular de São Paulo, com mais de 50 atrações gratuitas celebrando as tradições e as reinvenções da cultura brasileira. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e pelo Centro Cultural São Paulo (CCSP), a iniciativa reúne atrações como capoeira, jongo, maracatu, samba, forró, teatro, cinema, batalhas de rima e rodas de conversa.

Ao longo dos seis dias, o CCSP receberá nomes como Mestra Janja (Capoeira Angola-BA), Stela Nesrine (Funmilayo Afrobeat Orquestra), Clarice Pankararu (Liderança indígena da SOS Pankararu), Claudia Rangel (artista visual e pesquisadora em xilogravura artesanal), Ritmos: DJ Thaíde, Siba (Mestre Ambrósio), Lirinha (Cordel do Fogo Encantado), Gaspar Z'áfrica, Salloma Salomão e DJ Dolores (PE).

Haverá, ainda, encontros de congada, jongo e maracatu e também de quadrilhas juninas de Lagarto (SE): Parafusos e Raio da Silibrina. Além disso, haverá a comemoração do aniversário de Tom Zé, com um show do artista.

Linguagens contemporâneas

A direção é de José Mauro Gnaspini, diretor do CCSP, com curadoria de Julio Dojcsar, que propõe um encontro entre expressões ancestrais e linguagens contemporâneas. O projeto integra o edital de festivais promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e é realizado pelo Instituto Global Attitude.

"Queremos valorizar a cultura que nasce do chão, da oralidade, da memória, da resistência e que segue pulsando nas periferias, nos terreiros e nas praças", disse Gnaspini

Para ver a programação completa e as condições para a retirada de ingressos, basta acessar.

