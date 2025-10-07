S&P 500 e Nasdaq sobem com mercado à espera de falas do Fed

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta terça-feira, com o índice de referência atingindo um novo recorde intradiário, enquanto os investidores aguardavam falas de autoridades do Federal Reserve.

Otimismo em torno da inteligência artificial e expectativas de uma política monetária mais frouxa têm mantido viva a recuperação das ações, apesar de preocupações com avaliações exageradas e divulgações limitadas de dados econômicos conforme a paralisação do governo federal entrou em seu sétimo dia.

"Há essa preocupação de que talvez os mercados estejam um pouco à frente de si mesmos. Não concordo com isso", disse Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group.

Os operadores esperam que o Federal Reserve corte as taxas de juros em 25 pontos-base em sua reunião no final deste mês, devido a uma série de relatórios da semana passada que sugeriram um enfraquecimento do mercado de trabalho.

Esses relatórios normalmente têm menos peso do que os principais dados oficiais, mas espera-se que sirvam como a melhor opção disponível do Fed para preencher a lacuna de dados deixada pela paralisação do governo.

"Como o mercado de trabalho está se abrandando, acho que essa será toda a justificativa de que eles precisam para reduzir ainda mais a taxa de juros", disse Cox.

Às 11h05, horário de Brasília, o Dow Jones Industrial Average caía 0,02%, para 46.683,85 pontos, o S&P 500 tinha variação positiva de 0,03%, para 6.742,78 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,08%, para 22.960,25 pontos.

O setor de tecnologia do S&P 500, com alta de 0,5%, era o que mais impulsionava o índice de referência. A Nvidia subia 1,6%, enquanto a AMD avançava 5,1%.

A Jefferies elevou a recomendação da AMD para "compra" e várias outras corretoras aumentaram seu preço-alvo para a ação, um dia depois que um acordo de fornecimento da fabricante de chips com a OpenAI fez com que suas ações subissem 23,7% e reforçou a recuperação do setor de tecnologia.

Os ganhos também impulsionaram o Nasdaq, que tem forte componente tecnológico.

O setor financeiro avançava 0,3% no S&P 500 e as ações do setor de consumo discricionário caíam 0,7%. A Tesla caía 0,7% antes de um evento em que se espera que revele uma versão mais acessível de seu SUV Model Y mais vendido.

Quedas em ações como Home Depot e McDonald's pesavam sobre o Dow.

Alguns analistas esperam que a próxima temporada de lucros tenha mais foco, com previsões e comentários de executivos que provavelmente terão mais peso na formação das expectativas.

O diretor do Fed Stephen Miran e o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, estão programados para falar em eventos públicos nesta terça-feira.