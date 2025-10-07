Topo

Soja/Imea: demanda em MT é estimada em 47,11 milhões de t na safra 25/26

07/10/2025 09h52

São Paulo, 07 - A demanda de soja em Mato Grosso foi estimada em 47,11 milhões de toneladas na safra 2025/26, recuo de 0,33% em relação ao ciclo anterior, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). A oferta foi projetada em 48,11 milhões de toneladas, queda de 5,66% ante a safra 2024/25, reflexo da menor produção esperada e dos estoques iniciais reduzidos.As exportações devem recuar 3,84%, para 29,33 milhões de toneladas, enquanto o consumo interestadual apresentou retração significativa de 30,58%, totalizando 4,54 milhões de toneladas. O consumo interno de Mato Grosso foi mantido em 13,24 milhões de toneladas, avanço de 1,61% frente ao ciclo passado, sustentado pela ampliação da capacidade de esmagamento no Estado.Os estoques finais foram estimados em 1 milhão de toneladas, crescimento de 8,08% na comparação anual, resultado do atraso na comercialização da oleaginosa nesta temporada. A produção estadual deve atingir 47,18 milhões de toneladas, redução de 7,29% em relação à safra 2024/25. A área foi mantida em 13,01 milhões de hectares, enquanto a produtividade foi projetada em 60,45 sacas por hectare, recuo de 8,81%.Para a safra 2024/25, o Imea ajustou a demanda para 50,07 milhões de toneladas, crescimento de 26,74% ante o ciclo anterior. As exportações foram reduzidas em 0,97% em relação à projeção de setembro, ficando em 30,50 milhões de toneladas. Apesar dos maiores volumes embarcados no período de janeiro a agosto de 2025 em relação ao mesmo intervalo do ano passado, o ritmo ainda não é suficiente para alcançar a projeção inicial, o que motivou o corte na estimativa.O consumo interestadual registrou alta expressiva de 11,99%, alcançando 6,54 milhões de toneladas, enquanto o consumo interno avançou 0,32%, para 13,03 milhões de toneladas, impulsionado pela ampliação da capacidade das indústrias esmagadoras. Os estoques finais recuaram 32,42% frente à estimativa de setembro, para 920 mil toneladas.

