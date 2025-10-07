Só penalizar não resolve, diz relator de projeto sobre bebidas falsificadas

Apenas aumentar penas não basta para combater a falsificação de bebidas no Brasil, afirmou o deputado federal Kiko Celeguim (PT-SP), relator do projeto de lei que pode tornar a adulteração crime hediondo, em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O tema ganhou urgência após intoxicações por metanol e mortes. O projeto propõe endurecimento de penas, mas também discute rastreabilidade, fiscalização e debate público, diante de um mercado ilegal que já responde por uma em cada cinco garrafas de uísque ou vodca vendidas no país.

Só penalizar não resolve. Sempre temos que ajustar e equilibrar nossa realização penal, mas é importante que esse debate e essa oportunidade ofereçam ao governo e à sociedade a necessidade de construir um grande plano de controle e rastreabilidade de produtos sensíveis, para além da bebida, com relação a minério, madeira, etc.

Claro que cada um dos seus ministérios já tem algum tipo de controle, mas estamos vendo que não é efetivo. Estudos dizem que grande parte desses produtos gera muito recurso no mercado paralelo. A ideia é do governo do estado: quanto menor espaço tiver para o crime organizado e para dinheiro não contabilizado, menor é a chance do crime crescer no país. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

Kiko detalha que o projeto estava parado desde 2007, mas ganhou força após as recentes intoxicações, prevendo transformar falsificação em crime hediondo e ajustar a tipificação penal para facilitar investigação e punição exemplar.

Esse projeto é antigo e iniciou a tramitação em 2007. Ele reúne uma série de outros projetos apensados nele, que falam basicamente da questão do aumento de pena ou da transformação do crime de falsificação de bebidas e alimentos em crime hediondo.

Nesse momento, estamos ouvindo vários setores, inclusive as próprias autoridades policiais, que não fecharam ainda o enredo do crime. Uma parte pode achar que está mais relacionada ao crime organizado; outros, que foi um pequeno acidente. O fato é que estamos vendo algo feito em larga escala.

São mais de 250 notificações em 14 estados brasileiros, por isso talvez precisemos ajustar a nossa legislação. Não só com relação ao aumento de pena, mas melhorar a tipificação desse crime de falsificação de bebidas, que é muito vago no nosso Código Penal, para ajudar a autoridade policial a enquadrar, investigar e oferecer a denúncia, e o Poder Judiciário condenar de maneira exemplar quem falsifica e brinca com a vida. das pessoas. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

O deputado explica que a discussão inclui audiências públicas para ouvir governo, setor produtivo e trabalhadores, buscando soluções além da punição, como instrumentos de controle e recuperação da confiança do consumidor.

Vamos realizar amanhã cedo uma audiência pública, em uma mesa extensa com representantes dos setores, trabalhadores, do governo, para poder discutir o tema como um todo.

Isso vai além da questão de aumentar a pena, e sim, de como é que o governo pode oferecer ferramentas de controle de toda a cadeia de bebidas para resgatar, sobretudo nesse setor de bebidas destiladas, a confiabilidade do consumidor com relação ao produto.

Temos observado que em uma crise como essa, baixa o consumo e, além de haver um prejuízo à saúde das pessoas, há um prejuízo econômico no final do dia. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

Celeguim defende que o Congresso deve oferecer instrumentos legais para apoiar a fiscalização e promover responsabilidade entre os agentes públicos, evitando que o problema se repita.

O nosso objetivo é melhorar o aparato legal para ajudar o governo na fiscalização e suscitar o debate. Cada um aqui terá que sair com uma responsabilidade para que isso não volte a acontecer.

Quem tem que fazer esse tipo de fiscalização são as autoridades do Poder Executivo, dos municípios, dos estados da União. Cabe ao Congresso Nacional oferecer as ferramentas para tal. E nós estamos tomando esse cuidado de fazer audiências públicas para que o texto não se resuma só na questão penal.

Na medida do possível, dentro do que manda a Constituição, ofereceremos instrumentos para contribuir na ação de fiscalização e controle do governo. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

O deputado espera finalizar o texto para votação já na próxima semana, após a audiência pública.

A minha expectativa é realizar essa audiência pública amanhã e o texto ficar pronto para votar a partir da semana que vem. Quem define a pauta são os líderes e o presidente. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

