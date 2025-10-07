Topo

São Paulo define calendário do próximo ano letivo na rede estadual; veja como será

07/10/2025 12h42

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo divulgou nesta terça-feira, 7, o calendário do ano letivo de 2026. No próximo ano, as aulas na rede estadual terão início em 2 de fevereiro, com término previsto para 18 de dezembro.

A resolução divulgada no Diário Oficial do Estado em 26 de setembro estabelece que o primeiro semestre será encerrado em 6 de julho.

"Já as férias do meio do ano dos estudantes estão agendadas para o período entre 7 e 23 de julho. A partir de 24 de julho, os alunos voltam às aulas para o segundo semestre", informou o governo estadual.

Todas as unidades escolares devem garantir, no mínimo, os 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB).

Caso haja mudanças no calendário, atividades canceladas podem ser reagendadas para sábados, recesso ou férias, após decisão ser discutida pelo conselho escolar e homologada pela direção e diretoria de ensino. Cada escola decide quando fazer a reposição.

Veja o calendário abaixo:

- Início das aulas - 2 de fevereiro

- Fim do 2º bimestre - 6 de julho

- Férias do meio do ano - 7 a 23 de julho

- Retorno às aulas - 24 de julho

- Fim do ano letivo - 18 de dezembro

