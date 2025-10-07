Entenda MP que tributa aplicações financeiras e pode ser votada hoje

Uma comissão mista do Congresso se reúne hoje para votar o relatório da MP 1303, conhecida como taxação BBB por atingir bancos, bets e bilionários. O texto, elaborado pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP), precisa ser aprovado até amanhã nos plenários da Câmara e do Senado. Caso contrário, perde a validade.

Por que importa

Impacto fiscal. A equipe econômica calcula que a nova estrutura de tributação pode gerar dezenas de bilhões em arrecadação adicional. O governo busca atingir um superávit primário de 0,25% do PIB em 2026, sem precisar cortar gastos sociais.

Equilíbrio das contas. A proposta faz parte da estratégia do Planalto para aumentar a receita e conter o déficit das contas públicas, após a frustração com medidas anteriores de elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Os novos impostos estão valendo desde junho (exceto a taxação de bancos, que entra em vigor no ano que vem), mas precisam ser aprovados pelo Congresso para não perderem validade.

O que é esperado

Governo cede ao agro. Após pressão de parlamentares e de setores empresariais, o governo manteve as isenções sobre títulos que financiam o agronegócio e o mercado imobiliário: LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas. A equipe econômica chegou a propor uma taxação de 17,5%, depois recuou para 7,5% e acabou desistindo de tributar esses papéis.

As isenções em fundos imobiliários (FIIs) também permanecem. Rendimentos mensais continuam livres de imposto de renda para pessoas físicas, desde que o fundo tenha mais de 50 cotistas e cada investidor detenha até 10% das cotas (o que inclui a maioria das pessoas).

MP unifica em 17,5% a tributação sobre ganhos na Bolsa e com criptoativos. Hoje, as operações comuns são taxadas em 15%, e o "day trade", em 20%. Já o imposto sobre criptomoedas varia entre 15% e 22,5%. A isenção para vendas mensais de até R$ 35 mil deixará de existir.

Governo libera compensação de prejuízos na Bolsa no IR. Outra mudança permite que prejuízos na Bolsa sejam compensados na declaração do IR. Essa regra, segundo o governo, estimula a formalização de operações e reduz a sonegação, já que o investidor precisará registrar ganhos e perdas.

Medida cria regras mais restritas para o acesso a créditos de compensação financeira. A MP também endurece o controle sobre créditos de compensação tributária, usados por empresas para abater impostos pagos em duplicidade. O texto proíbe o uso de créditos sem origem comprovada e prevê multas de até 225% em caso de irregularidades.

Bancos pagarão mais a partir de 2026. A MP eleva de 9% para 15% a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) de bancos, seguradoras e instituições financeiras. Essa parte do texto só entra em vigor em janeiro de 2026. A medida é uma das mais criticadas pelo setor, que teme repasse nos juros de financiamentos.

Texto poderá sofrer novas mudanças ao longo da votação. Como o Congresso apresenta resistência ao tema, o relator negocia alteração de condições para conseguir aprovar a medida. Se não houver aprovação até o final da noite de amanhã, o texto perde validade.

O que dizem especialistas

Medida ajuda a equilibrar contas públicas sem impactar os mais pobres e programas sociais, diz economista da USP. Para o professor Pedro Forquesato, a taxação de aplicações, bancos e bets é mais efetiva do que o aumento do IOF. Isso porque o imposto está presente em várias transações feitas por todas as pessoas, enquanto a medida provisória atinge classes mais altas ao taxar as aplicações na Bolsa, por exemplo. Ele ressalta que a tributação promove equilíbrio fiscal sem necessidade de cortar verbas de programas sociais, como o Bolsa Família.

Nova tributação não é capaz de equilibrar as contas públicas sozinha, mas é fundamental para atingir a meta fiscal. O governo busca um superávit de pelo menos 0,25% do PIB nas contas públicas do ano que vem. Forquesato observou que o Brasil cobra poucos impostos dos mais ricos, se comparado a países da Europa.

Economista da UnB diz que é preciso melhorar a eficiência dos serviços públicos em vez de aumentar impostos. Já Cecílio Elias Daher, da UNB (Universidade de Brasília), avalia que a MP pode frear investimentos e desestimular o mercado de capitais. Ele estima que a taxação pode equilibrar as contas públicas em um primeiro momento, mas trará prejuízos à economia a longo prazo. Com lucros menores, o investimento na Bolsa também cai.