Roteiro turístico em Belém oferecerá visita à Ilha do Combu

Além de dormir na ilha e vivenciar a rotina da população ribeirinha, como a revoada de pássaros ao amanhecer e refeições regionais como o açaí fresco consumido com peixe frito, os visitantes poderão conhecer o manejo sustentável de produtos como o cacau, o açaí e a andiroba, cultivados de forma ancestral no território.

O roteiro foi criado pelos próprios empresários de 14 cadeias produtivas da Ilha do Combu, com a ajuda do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Pará).

"Uma rede que foi sendo construída a partir de exemplos que já existiam e houve também uma capacitação para que aqueles que estavam em fase ainda de amadurecimento pudessem preencher os requisitos para estar dentro dessa rota", lembra Mário Carvalho.

Experiência autêntica

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae Pará, após o processo construtivo da rota, chegou-se a uma experiência autêntica da Amazônia, onde comunidades tradicionais transformam saberes ancestrais em práticas sustentáveis e em empreendimentos inovadores.

"A Amazônia tem grande potencial turístico voltado para a bioeconomia. Nossas ilhas possuem diversos empreendimentos que valorizam a cultura local e a nossa ancestralidade, além de oferecer ao turista uma experiência única", reforça.

De acordo com Carvalho, além de consolidar a Ilha do Combu como destino para diferentes públicos, alcançando também o mercado internacional e de luxo, a criação de uma rota que inclui a experiência completa também fortalece as diferentes cadeias produtivas, permitindo que os benefícios promovam o desenvolvimento local.

"O turismo é fundamental para encurtar essas cadeias e fazer com que o consumidor não tenha que passar por diferentes elos, que tornaria o produto menos competitivo. A margem que o produtor ia ganhar, com certeza, seria muito menor sem turismo. Então, o turismo acaba sendo uma solução em termos de mercado", destaca.

Certificação

A rota será ofertada por uma empresa de turismo da Ilha do Combu, pela Internet, na página de divulgação da Rota Combu e será disponibilizada a partir desta sexta-feira (10). Durante o processo de construção do destino, o projeto foi certificado pela organização holandesa Green Destinations, de boas praticas em responsabilidade e sustentabilidade.