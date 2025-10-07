Topo

Notícias

Reservas internacionais da China avançam pelo 2º mês consecutivo em setembro

07/10/2025 08h08

As reservas internacionais da China avançaram pelo segundo mês consecutivo em setembro, superando levemente as expectativas. Dados publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês, mostram que as reservas da segunda maior economia do mundo tiveram alta de US$ 16,5 bilhões em setembro, a US$ 3,339 trilhões. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam avanço menor das reservas no último mês, a US$ 3,323 trilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Forças israelenses bombardeiam Gaza no aniversário da guerra, Catar diz que plano de Trump exigirá trabalho

Lula: 'Pedi para Rubio conversar com o Brasil sem preconceito'

Haddad diz que discutirá com Lula sobre 2026 e como pode colaborar melhor sem ser candidato

Macron é pressionado a acabar com "bagunça" política na França

Ex-primeiro-ministro de Macron pede que ele renuncie para resolver crise na França

Trio vence Nobel de Física por descoberta do efeito túnel quântico

Brasil crescerá 2,4% em 2025, diz Banco Mundial

Nova espécie de rã venenosa é descoberta na Amazônia peruana

Freio nas energias renováveis dificulta alcançar meta da COP28

Venda de ruas em SP: Prefeitura de SP sanciona lei que permitirá leilão

Trump suspende contato diplomático com a Venezuela, diz autoridade dos EUA