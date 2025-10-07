Topo

Reencontrar Ancelotti na Seleção 'é um prazer', diz Rodrygo

07/10/2025 11h36

O atacante Rodrygo comemorou seu retorno à Seleção Brasileira depois de mais de seis meses de ausência e disse que "é um prazer" se reencontrar com o técnico italiano Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid.

"Foi um longo tempo (...). Pareceu uma eternidade", comentou o jogador em entrevista coletiva nesta terça-feira (7), em Seul, onde a Seleção vai enfrentar a Coreia do Sul daqui a três dias em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

"Foi um tempo difícil. Passei por muitas coisas durante esse tempo, mas foi bom para refletir, para esfriar a cabeça, colocar a cabeça no lugar", acrescentou Rodrygo, que afirmou querer mostrar sua "melhor versão".

O atacante de 24 anos foi convocado pela primeira vez desde a chegada de Ancelotti ao Brasil, no início de junho. Seu último jogo pela Seleção foi em março.

"É um prazer estar com o Ancelotti aqui, que é um cara que sempre me ajudou muito na minha carreira (...). Com certeza, nas mãos dele, eu evoluí de nível", admitiu.

Apesar das conquistas com o italiano no Real Madrid, Rodrygo mostrou modéstia ao falar sobre a possibilidade de fazer parte do elenco brasileiro no Mundial do ano que vem nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Ninguém tem lugar garantido. Eu sei que tenho que demonstrar muito ainda", disse. "Principalmente por confiar no meu potencial, no meu talento, acho que tudo que eu posso entregar, então, eu preciso demonstrar muito mais".

Rodrygo tem 33 jogos pela Seleção, nos quais marcou sete gols.

Depois do compromisso contra a Coreia do Sul, o Brasil vai enfrentar o Japão na terça-feira que vem, em Tóquio, em outro amistoso.

"De amistoso não tem nada (...). Todos os jogos para a gente, é como se a gente já estivesse na Copa do Mundo", concluiu Rodrygo.

