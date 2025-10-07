Quando o plano de saúde é obrigado a reembolsar? Tire suas dúvidas

Ao solicitar um reembolso ao plano de saúde, o consumidor se depara com uma série de exigências. Consideradas pelas operadoras como necessárias para combater as fraudes, as condições para restituição de valores têm suas especificidades, que variam de acordo com o plano contratado.

Para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, o UOL elaborou um guia para que você saiba como garantir seus direitos.

Quando a operadora é obrigada a efetuar um reembolso?

O direito ao reembolso é garantido em três situações principais:

Por previsão contratual (livre escolha): muitos contratos, especialmente os de categorias superiores (como executivos e especiais, por exemplo), possuem a cláusula de livre escolha de prestadores. Nesses casos, o beneficiário pode optar por um profissional ou estabelecimento de sua preferência, mesmo que não faça parte da rede credenciada, e solicitar o reembolso das despesas. O valor a ser reembolsado seguirá os limites e as tabelas pré-estabelecidas no contrato;

muitos contratos, especialmente os de categorias superiores (como executivos e especiais, por exemplo), possuem a cláusula de livre escolha de prestadores. Nesses casos, o beneficiário pode optar por um profissional ou estabelecimento de sua preferência, mesmo que não faça parte da rede credenciada, e solicitar o reembolso das despesas. O valor a ser reembolsado seguirá os limites e as tabelas pré-estabelecidas no contrato; Por inexistência ou indisponibilidade de rede credenciada: quando não houver prestador (médico, hospital ou laboratório) credenciado e habilitado no município de demanda do beneficiário, o plano é obrigado a garantir o atendimento. Se o plano não conseguir indicar um prestador, o beneficiário pode realizar o procedimento de forma particular e terá direito ao reembolso integral das despesas, incluindo os custos com transporte, se necessário. Isso também se aplica em casos de recusa de atendimento por parte do credenciado ou quando não é possível agendar o serviço dentro dos prazos máximos estipulados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) na Resolução Normativa n.º 259/2011;

quando não houver prestador (médico, hospital ou laboratório) credenciado e habilitado no município de demanda do beneficiário, o plano é obrigado a garantir o atendimento. Se o plano não conseguir indicar um prestador, o beneficiário pode realizar o procedimento de forma particular e terá direito ao reembolso integral das despesas, incluindo os custos com transporte, se necessário. Isso também se aplica em casos de recusa de atendimento por parte do credenciado ou quando não é possível agendar o serviço dentro dos prazos máximos estipulados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) na Resolução Normativa n.º 259/2011; Em casos de urgência e emergência: quando o beneficiário se encontra em uma situação de urgência ou emergência e não é possível utilizar a rede credenciada (seja por indisponibilidade ou pela gravidade da situação, que impede a procura), ele tem direito ao reembolso integral das despesas médicas e hospitalares.

A diferença entre os cenários acima está no valor: nos casos de livre escolha, o reembolso é parcial, variando conforme o contrato/a tabela. Nos casos de falta de rede credenciada ou de urgência, o reembolso deve ser integral, ou seja, 100% do valor do recibo/NFE (Nota Fiscal Eletrônica).

Qual é o prazo para que o reembolso seja creditado?

A operadora tem até 30 dias após a entrega da documentação completa pelo segurado para realizar o reembolso.

Existe algum valor padrão para reembolso?

Não. Os valores de reembolso variam conforme a operadora e, principalmente, a categoria do plano contratado. Um plano básico pode ter um reembolso muito baixo para uma consulta (entre R$ 40 e R$ 80, por exemplo), enquanto um plano executivo de alta categoria pode reembolsar valores significativamente maiores (entre R$ 400 e R$ 800) pela mesma consulta. A diferença é contratual e reflete diretamente no preço da mensalidade paga pelo beneficiário.

Para evitar surpresas, é fundamental, antes de contratar um plano ou solicitar um reembolso, consultar a tabela específica do seu plano para ter uma prévia do valor que receberá de volta.

Posso escolher um profissional particular e solicitar reembolso?

Depende do contrato. Se o plano incluir a cláusula de livre escolha, mesmo havendo um especialista na rede credenciada, o paciente tem o direito de escolher um profissional particular e solicitar o reembolso. Contudo, ele receberá o valor limitado pela tabela do seu plano, que raramente cobre 100% do valor pago em consulta.

Se o plano não tiver a cláusula de livre escolha e o paciente escolher um médico particular quando há um profissional da especialidade disponível na rede, ele arcará com 100% dos custos. A operadora só seria obrigada a reembolsar se fosse comprovado que não havia disponibilidade na rede credenciada dentro dos prazos da ANS.

Os planos podem exigir documentos para analisar pedido de reembolso?

Sim. As operadoras precisam de documentação para comprovar que o serviço foi efetivamente prestado e pago, a fim de evitar fraudes e garantir que o reembolso seja devido. Os documentos geralmente solicitados são:

Nota fiscal ou recibo de pagamento: comprova a despesa financeira e deve conter informações como o nome do paciente, a descrição do serviço, o valor e os dados do prestador;

Relatório/laudo médico detalhado: justifica a necessidade do procedimento (descrevendo diagnóstico, quadro clínico e/ou CID --Classificação Internacional de Doenças) e comprova a pertinência técnica do serviço;

Pedidos de exames e seus respectivos resultados: comprovam a linha de cuidado e a necessidade de procedimentos diagnósticos.

As operadoras também podem pedir uma autorização prévia para certos procedimentos e aplicar a chamada coparticipação, que é uma parcela de pagamento, além da mensalidade, para custear parte de uma despesa. Neste caso, o valor da coparticipação não pode corresponder ao pagamento integral do procedimento.

O que o plano não pode pedir?

Apesar de ser legal, a exigência de documentos não pode ser abusiva. O plano não pode, por exemplo, exigir formulários excessivos, documentos desnecessários, repetidos, ou que violem a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). As operadoras de planos odontológicos e de saúde também não podem exigir de seus credenciados o envio de fotografias e exames radiográficos como condição para o pagamento de seus honorários.

Além disso, a ANS determinou que não é lícita a exigência por parte da operadora de que o prestador particular tenha cadastro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde); basta que o profissional tenha registro ativo em seu respectivo conselho de classe (CRM, CRO, etc.).

Em caso de dúvidas sobre a cobertura, consulte a ANS

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é uma lista de consultas, exames, cirurgias e tratamentos que os planos de saúde são obrigados a oferecer, conforme cada tipo de plano de saúde — ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, referência ou odontológico. Essa lista é válida para os planos contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, os chamados "planos novos", além de ser válida também para os planos contratados antes dessa data, mas que foram adaptados à Lei dos Planos de Saúde.

Você pode conferir o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde atualizado neste link, e atenção: em setembro, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que os planos de saúde são obrigados a cobrir procedimentos fora do rol da ANS, sob uma série de condições.

O que devo fazer em caso de reclamação?

O primeiro passo é registrar a reclamação diretamente junto ao seu plano. Se não houver solução, você pode recorrer aos canais de atendimento da ANS. Se ainda assim o problema persistir, é possível procurar o Procon ou até mesmo acionar a Justiça.

É importante ressaltar que os pedidos de reembolso devem ser feitos de maneira idônea, refletindo corretamente procedimentos que de fato ocorreram.

Fraudes causam prejuízo às operadoras e aos próprios segurados

A Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde) afirma que as fraudes nos pedidos de reembolso geram prejuízos significativos às operadoras. "Para enfrentar esse cenário, empresas do setor têm investido em tecnologias avançadas de detecção de irregularidades e no aprimoramento dos mecanismos de comprovação de despesas", diz a Abramge em nota enviada ao UOL. Segundo a associação, as medidas de segurança utilizadas pelas operadoras são semelhantes aos utilizados nos sistemas financeiros e visam verificar a identidade do cliente "para sua própria segurança".

Segundo Gustavo Ribeiro, presidente da associação, as perdas são bilionárias. "Entre 2019 e 2024, fraudes relacionadas a reembolsos causaram um prejuízo estimado em mais de R$ 12 bilhões, o que afeta diretamente os 52,9 milhões de beneficiários da saúde suplementar", diz.

Ainda que a digitalização tenha trazido agilidade aos processos, ela também abriu espaço para práticas indevidas, como a emissão de recibos duplicados e a declaração de atendimentos inexistentes Gustavo Ribeiro, presidente da Abramge

Fraudes envolvendo pedidos de reembolso impactam também os segurados que agem corretamente. Por conta dos prejuízos, as operadoras indicam que os golpes elevam seus custos operacionais, o que justificaria os aumentos nas mensalidades repassados aos beneficiários.

Fontes: Stefano Ribeiro Ferri, especialista em Direito do Consumidor, assessor da 6ª Turma do Tribunal de Ética da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)/SP, membro da comissão de Direito Civil da OAB - Campinas; e Gustavo Clemente, especialista em Direito Médico e da Saúde, sócio do Lara Martins Advogados, pós-graduado em Administração Hospitalar, presidente do Sindicato dos Hospitais do Estado de Goiás (SINDHOESG) e integrante do Conselho Fiscal da Associação dos Hospitais Privados do Estado de Goiás (AHPACEG).