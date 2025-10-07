Recuperação do setor de luxo na França limita perdas no STOXX 600

Por Shashwat Chauhan e Amir Orusov e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta terça-feira pressionadas por ações de saúde, enquanto uma recuperação no mercado francês liderada pelo setor de luxo limitou as perdas após a agitação política de segunda-feira.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,2%, depois de atingir máximas recordes na sessão anterior.

O mercado acionário francês devolveu os ganhos e fechou praticamente estável, após forte liquidação na segunda-feira desencadeada pela renúncia abrupta do primeiro-ministro Sebastien Lecornu.

Lecornu iniciou dois dias de negociações de última hora para tentar formar um novo governo, enquanto analistas alertam que o caos político pode inviabilizar o orçamento de 2026.

"Para os mercados financeiros, o que realmente importa é o orçamento e como ele vai se desenrolar", disse Anthi Tsouvali, estrategista de múltiplos ativos do Escritório Chefe de Investimentos do UBS Global Wealth Management.

"É uma situação em que talvez não tenhamos um governo por algum tempo e isso criará muita volatilidade."

O índice de referência da França continua a ter o pior desempenho da Europa este ano, com alta de 8% - um forte contraste com os ganhos de dois dígitos em outros países - ressaltando o desconforto do mercado com um Parlamento fragmentado e a crescente instabilidade desde a reeleição de Emmanuel Macron como presidente em 2022.

O setor de luxo saltou 1,8% nesta terça, uma vez que as estreias de estilistas e um impulso para a acessibilidade deram aos investidores a expectativa de que o setor está pronto para um retorno gradual.

O Morgan Stanley elevou a recomendação das gigantes do setor de luxo LVMH e Kering de "equal weight" para "overweight", fazendo com que suas ações subissem 3,6% e 5,7%, respectivamente.

Ações do setor de saúde estiveram entre os maiores pesos na Europa, com queda de 0,4%, já que a Novo Nordisk perdeu 2,8% depois que um tribunal dos EUA rejeitou sua contestação ao programa de negociação de preços de medicamentos do Medicare.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,05%, a 9.483,58 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,03%, a 24.385,78 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,04%, a 7.974,85 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,17%, a 43.070,95 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,19%, a 15.527,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,75%, a 8.116,60 pontos.