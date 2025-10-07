Topo

Quatro deparecidos e 'cerca de dez feridos' em desabamento parcial de prédio em Madri

07/10/2025 10h33

O desabamento parcial de um edifício em obras no centro turístico de Madri, ocorrido nesta terça-feira (7), deixou pelo menos quatro pessoas desaparecidas e "cerca de dez feridos", indicou o delegado do governo na Comunidade de Madri, Francisco Martín Aguirre.

"Neste momento, há quatro pessoas desaparecidas", disse ele aos jornalistas no local do incidente. Há "um número de feridos que neste momento gira em torno de dez", acrescentou, afirmando que estes eram "em sua maioria leves", porém há alguns um pouco mais graves, com fraturas.

bur/rs/jvb/dd/jc

© Agence France-Presse

