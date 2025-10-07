Quais os efeitos cerebrais do consumo excessivo do açúcar de alimentos ultraprocessados?

O neurobiologista francês Xavier Fioramonti estuda como os açúcares podem afetar a atividade cerebral. Diretor de pesquisa do Instituto Nacional para a Agricultura, a Alimentação e o Meio Ambiente (INRAE), na França, ele codirige atualmente uma equipe de oito pesquisadores no laboratório 'Nutrineuro', da Universidade de Bordeaux, no sudoeste da França.

Taíssa Stivanin, da RFI em Paris

As pesquisas buscam entender como a alimentação influencia as funções cerebrais, as emoções e o controle da memória. "Um dos objetivos é identificar, entre os diferentes tipos de carboidratos que consumimos na alimentação, quais têm efeitos positivos ou prejudiciais para a saúde geral e cerebral", diz o cientista francês.

Xavier Fieramonti concentra seus estudos na frutose, um açúcar naturalmente presente nas frutas, que contêm fibras, vitaminas e têm efeito benéfico para o organismo. O problema é que a frutose está cada vez mais presente de forma isolada em alimentos ultraprocessados, tanto doces quanto salgados.

"A frutose, como já foi demonstrado nos últimos anos, induz transtornos metabólicos, como o diabetes. Quando consumimos esse tipo de açúcar, o fígado não sabe muito bem como utilizá-lo. Nenhuma célula do corpo sabe metabolizá-lo para convertê-lo em energia", explica.

No fígado, esse açúcar é convertido em gordura, o que pode levar à resistência à insulina e ao desenvolvimento do diabetes. Mas o que acontece no cérebro? "Há cada vez mais dados na literatura científica mostrando que, em excesso, o consumo de frutose em adultos afeta a saúde cerebral e induz distúrbios como transtornos de ansiedade, de memória e do comportamento alimentar."

Uma das dificuldades, segundo Xavier Fioramonti, é quantificar a frutose consumida no dia a dia. "Se você não lê atentamente a composição de todos os produtos ultraprocessados, é difícil estimar quanto está consumindo." De acordo com ele, estudos com humanos sugerem que o consumo acima de 50 gramas por dia pode induzir problemas metabólicos, mas medir esse consumo com precisão é praticamente impossível.

Para estudar os efeitos da frutose em laboratório, Xavier e sua equipe utilizam modelos animais, que são submetidos a uma dieta especial com alta concentração de nutrientes similares a um consumo excessivo nos humanos.

"Em seguida, testamos os comportamentos emocionais e a capacidade mnésica (aptidões relacionadas à memória) desses animais, observamos sinais de ansiedade e de problemas de memória. Nosso objetivo é entender os mecanismos celulares, observar o que foi alterado e compreender por que esse tipo de alimentação, com excesso desse açúcar específico, induz esses transtornos."

As pesquisas sugerem que o consumo excessivo de frutose afeta as micróglias, células imunitárias do cérebro, responsáveis por controlar a neuroinflamação, essencial para o equilíbrio cerebral. Os cientistas agora buscam entender como a frutose impacta as redes neuronais, identificá-las e compreender de que forma isso ocorre.

Impacto na microbiota

Há outros mecanismos desencadeados pelo excesso de certos açúcares que ainda precisam ser identificados. Um deles envolve o impacto sobre a microbiota intestinal, que pode liberar moléculas ainda pouco conhecidas, capazes de se comunicar com o cérebro e alterar a atividade de funções do sistema nervoso.

"No artigo que estamos publicando, junto com outros cientistas, mostramos que, quando a microbiota é impactada pela frutose, isso pode induzir distúrbios de saúde mental em humanos e em animais."

Essa é apenas uma das muitas questões que ainda precisam ser detalhadas pelos cientistas. Outra linha de pesquisa investiga como o consumo de glicose pode induzir o diabetes. "Recentemente, mostramos que a resistência à insulina, desenvolvida no diabetes tipo 2, também causa uma desregulação das redes neuronais envolvidas nas emoções."

Esse processo envolve a serotonina, um dos neurotransmissores responsáveis pelo controle das emoções. O diabetes tipo 2 pode, portanto, estar associado a uma maior prevalência de ansiedade e depressão.

"Quando associamos diabetes e depressão, buscamos entender por que há um aumento da prevalência da depressão em pacientes diabéticos. Isso pode ser associado ao consumo excessivo de açúcar. Essa é uma das vias que pode levar ao desenvolvimento de uma resistência cerebral à insulina, o que contribui para distúrbios de saúde mental." As pesquisas, ressalta, podem ajudar a desenvolver futuros tratamentos ou estratégias de prevenção.