Putin diz que Rússia capturou quase 5.000 km² na Ucrânia neste ano

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que as forças russas capturaram quase 5.000 km² de território na Ucrânia em 2025 e que Moscou manteve a iniciativa estratégica completa no campo de batalha.

Putin, em uma reunião com os principais comandantes militares russos, disse que as forças ucranianas estavam recuando em todos os setores da frente. Ele disse que Kiev estava tentando atacar profundamente o território russo, mas isso não ajudaria a mudar a situação na guerra de mais de três anos e meio.

"Neste momento, as Forças Armadas russas detêm totalmente a iniciativa estratégica", disse Putin na reunião no noroeste da Rússia, de acordo com uma transcrição do Kremlin.

"Este ano, liberamos quase 5.000 km² de território - 4.900 - e 212 localidades."

As forças ucranianas, disse ele, "estão recuando em toda a linha de contato de combate, apesar das tentativas de resistência feroz".

O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta terça-feira a captura de mais dois vilarejos ao longo da frente, que, segundo o comandante máximo da Ucrânia, agora se estende por mais de 1.250 km.

Em agosto, os militares ucranianos classificaram as recentes ofensivas da Rússia como um fracasso, uma vez que as tropas de Moscou não conseguiram capturar nenhuma grande cidade ucraniana neste ano.

Relatos ucranianos sobre a situação na linha de frente dizem que as forças de Kiev obtiveram ganhos na região de Donetsk, especialmente perto da cidade de Dobropillia. O presidente Volodymyr Zelenskiy também disse que as forças ucranianas recuperaram terreno na região fronteiriça de Sumy, onde a Rússia estabeleceu um ponto de apoio.

O general do Exército russo Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, disse na reunião dos principais comandantes que as forças russas estavam "avançando em praticamente todas as direções". As forças ucranianas, disse ele, estavam concentradas em desacelerar o avanço russo.

Gerasimov, comandante geral do esforço de guerra da Rússia, disse que as tropas de Moscou estavam avançando sobre as importantes cidades de Siversk e Kostyantynivka no teatro principal da região de Donetsk.

Ele disse que estavam expulsando as forças ucranianas da cidade de Kupiansk, sob ataque russo há meses no nordeste da Ucrânia, e que estavam avançando nas regiões de Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, mais ao sul. Eles também estavam progredindo na criação de zonas de proteção nas regiões de Sumy e Kharkiv, no norte.

Em seus comentários na reunião, Putin disse que os objetivos da Rússia permaneciam os mesmos de quando ele lançou sua "operação militar especial" em fevereiro de 2022, dizendo que ela tinha como objetivo "desmilitarizar e desnazificar" seu vizinho menor.

