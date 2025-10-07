Presidente do Equador sofre tentativa de assassinato, diz governo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de uma tentativa de assassinato, nesta terça-feira, segundo nota divulgada pelo próprio governo equatoriano.

Grupo atacou caravana em que Noboa estava na província de Cañar. O presidente iria participar de um anúncio sobre a construção de uma obra na região.

Governo equatoriano divulgou imagens de manifestantes atirando pedras em direção à caravana presidencial. Pelo menos um carro ficou com os vidros totalmente destruídos. Não foi informado se Noboa estava neste veículo.

Daniel Noboa não foi atingido e está bem. María Manzano, ministra da Energia, disse que o caso é tratado como tentativa de assassinato.

Ao menos cinco pessoas foram presas até o momento. O Equador afirmou que os responsáveis responderão por terrorismo e tentativa de assassinato.

Em atualização...