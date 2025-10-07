Topo

Notícias

Presidente do Equador sofre tentativa de assassinato, diz governo

Daniel Noboa foi alvo de tentativa de assassinato, afirmou o governo equatoriano - Divulgação
Daniel Noboa foi alvo de tentativa de assassinato, afirmou o governo equatoriano Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/10/2025 18h30

O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de uma tentativa de assassinato, nesta terça-feira, segundo nota divulgada pelo próprio governo equatoriano.

Grupo atacou caravana em que Noboa estava na província de Cañar. O presidente iria participar de um anúncio sobre a construção de uma obra na região.

Governo equatoriano divulgou imagens de manifestantes atirando pedras em direção à caravana presidencial. Pelo menos um carro ficou com os vidros totalmente destruídos. Não foi informado se Noboa estava neste veículo.

Daniel Noboa não foi atingido e está bem. María Manzano, ministra da Energia, disse que o caso é tratado como tentativa de assassinato.

Ao menos cinco pessoas foram presas até o momento. O Equador afirmou que os responsáveis responderão por terrorismo e tentativa de assassinato.

Em atualização...

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Presidente do Equador sofre tentativa de assassinato, diz governo

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua caravana (ministra)

Primeira-ministra da Itália diz ter sido denunciada ao TPI por cumplicidade em genocídio

SP confirma 3 mortes e 18 casos de intoxicação por metanol

Colunistas do UOL estão entre finalistas do Prêmio Jabuti

Jovem é presa por ameaçar de morte e planejar sequestro de professora no PR

Mãe descobre amizade do filho com animal em árvore e cria lar para o amigo

Veículo do presidente do Equador sofre ataque a tiros em meio a protestos (ministra)

Ibama prende mais de 30 pessoas em megaoperação contra tráfico de animais

Bolsonaristas fazem ato por anistia na Esplanada dos Ministérios

Greta Thunberg alega tortura em detenção israelense após prisão da flotilha de Gaza