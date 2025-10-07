Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua comitiva

O presidente do Equador, Daniel Noboa, saiu ileso de um ataque a tiros contra o veículo em que viajava nesta terça-feira (7) pelo sul do país, em meio a protestos indígenas contra o seu governo, informou a ministra de Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano.

"Apareceram 500 pessoas e atiraram pedras [contra a comitiva]. Obviamente, também há marcas de tiro no carro do presidente", disse a ministra, ressaltando que Noboa saiu ileso.

Vídeos divulgados pela Presidência, gravados no interior de um dos veículos, mostram objetos atingindo os vidros e alguém gritando "Abaixem a cabeça!". Outras imagens, registradas do lado de fora, mostram um grupo de manifestantes, alguns deles vestindo trajes indígenas, lançando pedras e pedaços de pau contra a comitiva, que passa pela estrada seguida de um blindado, em meio ao som de sirenes.

Os veículos foram atacados quando se dirigiam à localidade andina de Cañar. Noboa participou posteriormente de um ato público em Cuenca, onde criticou o ocorrido.

"Essas agressões não são aceitas no novo Equador. A lei se aplica a todos. Não vamos permitir que alguns vândalos nos impeçam de trabalhar por vocês", declarou o presidente, que enfrenta desde o mês passado protestos contra o corte do subsídio ao diesel que incluem o bloqueio de estradas pela maior organização de povos originários do país (Conaie).

Inés Manzano informou que o governo apresentou uma denúncia por tentativa de homicídio contra Noboa, que "cumpre sua agenda normalmente", acrescentou.

