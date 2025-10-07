Topo

Notícias

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua comitiva

07/10/2025 19h14

O presidente do Equador, Daniel Noboa, saiu ileso de um ataque a tiros contra o veículo em que viajava nesta terça-feira (7) pelo sul do país, em meio a protestos indígenas contra o seu governo, informou a ministra de Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano.

"Apareceram 500 pessoas e atiraram pedras [contra a comitiva]. Obviamente, também há marcas de tiro no carro do presidente", disse a ministra, ressaltando que Noboa saiu ileso.

Vídeos divulgados pela Presidência, gravados no interior de um dos veículos, mostram objetos atingindo os vidros e alguém gritando "Abaixem a cabeça!". Outras imagens, registradas do lado de fora, mostram um grupo de manifestantes, alguns deles vestindo trajes indígenas, lançando pedras e pedaços de pau contra a comitiva, que passa pela estrada seguida de um blindado, em meio ao som de sirenes.

Os veículos foram atacados quando se dirigiam à localidade andina de Cañar. Noboa participou posteriormente de um ato público em Cuenca, onde criticou o ocorrido.

"Essas agressões não são aceitas no novo Equador. A lei se aplica a todos. Não vamos permitir que alguns vândalos nos impeçam de trabalhar por vocês", declarou o presidente, que enfrenta desde o mês passado protestos contra o corte do subsídio ao diesel que incluem o bloqueio de estradas pela maior organização de povos originários do país (Conaie).

Inés Manzano informou que o governo apresentou uma denúncia por tentativa de homicídio contra Noboa, que "cumpre sua agenda normalmente", acrescentou.

sp/lv/mr/lb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Dois mortos e dois desaparecidos no desabamento parcial de prédio em Madri

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua comitiva

Intoxicação por metanol: adolescente é internada em estado grave em SP

Everton Ribeiro revela diagnóstico de câncer de tireoide

Justiça afasta 10 policiais rodoviários por propinas via Pix de uma centena de motoristas

Wall Street fecha em baixa após sequência de recordes

Equador detém cinco pessoas após ataque ao carro do presidente Noboa, diz ministra

MP das bets e bancos: veja como parlamentares votaram em comissão especial

Comissão mista aprova MP que altera taxação de investimentos, texto segue para plenário da Câmara

Noboa, presidente do Equador, sofre tentativa de assassinato, diz governo

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua caravana (ministra)