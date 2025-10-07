Presidente do BCE renova apelos para reforçar o papel do euro

FRANKFURT (Reuters) - A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, renovou seu apelo nesta terça-feira por um papel global reforçado para o euro, argumentando que o bloco é agora um espectador inocente, sofrendo choques criados em Washington e em outros lugares.

O euro, a segunda moeda mais usada no mundo, atrás apenas do dólar, teve uma forte valorização este ano, já que os investidores fugiram da moeda norte-americana devido à incerteza política, buscando ativos seguros, como ouro e títulos europeus de primeira linha, entre outros.

Mas o mercado do bloco monetário de 20 nações para ações e dívida soberana com grau de investimento é relativamente pequeno em comparação com o dos EUA, o que o coloca em risco de volatilidade.

"Somos espectadores inocentes das decisões políticas tomadas em Washington e das decisões de alocação de portfólio tomadas em todo o mundo, sobre as quais não temos muita influência", disse Lagarde em Paris. "Essa não é uma posição sustentável."

"Não podemos continuar sendo um porto seguro passivo, absorvendo os choques criados em outros lugares", disse Lagarde em um discurso. "Precisamos ser uma moeda que molda seu próprio destino."

Os críticos argumentam que uma maior participação no mercado significaria a valorização da moeda, uma tendência indesejada que colocaria os exportadores em desvantagem.

O argumento é que a demanda externa por ativos de reserva significaria um fluxo constante para o bloco, o que fortaleceria a moeda e não apenas reduziria os custos de empréstimos.

Mas Lagarde argumentou que não existe essa relação mecânica e que o bloco poderia mitigar esses riscos mudando mais de seu comércio exterior para euros e expandindo o comércio interno.

De qualquer forma, muitas das dificuldades econômicas da Europa foram auto-infligidas e poderiam ser resolvidas por iniciativas políticas mais ousadas, argumentou ela.

"Nosso desempenho mais fraco em comparação com o dos Estados Unidos reflete, em grande parte, barreiras internas criadas por nós mesmos, incluindo regulamentações fragmentadas, regimes fiscais, regras de falência e mercados de capital incompletos", disse ela.

"Desafios estruturais, como altos custos de energia, baixa produtividade e relutância em financiar projetos comuns também estão, em grande parte, sob nosso próprio controle."

(Reportagem de Balazs Koranyi)