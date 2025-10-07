Prefeitura de São Paulo fará 'mini leilão' de R$ 26,6 milhões em Cepacs da Operação Água Branca

A Prefeitura de São Paulo fará um leilão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) da Operação Urbana Consorciada Água Branca no dia 30 de outubro, de acordo com o edital publicado hoje, e pode movimentar um total de R$ 26,6 milhões.

Chama atenção a dimensão reduzida do leilão de Cepacs da Operação Urbana Água Branca - sinal de que a demanda de investidores e empreendedores por negócios na região é bastante enxuta.

Na ocasião, serão oferecidos ao mercado 12 mil Cepacs do tipo residencial, pelo valor mínimo de R$ 1.093,42, podendo movimentar R$ 13,1 milhões. Também serão oferecidos outros 12 mil Cepacs do tipo não residencial - que podem ser usados em empreendimentos comerciais - pelo valor mínimo de R$ 1.128,27, podendo chegar a R$ 13,5 milhões.

No começo do ano passado, a Prefeitura tentou emplacar um leilão de 50 mil Cepacs não residenciais pelo mesmo valor de R$ 1.128,47, com potencial para movimentar R$ 56,4 milhões. Mas o negócio acabou cancelado pela falta de demanda. Na época, a prefeitura informou que iria buscar condições melhores de mercado para a comercialização dos títulos.

O último leilão de Cepacs na região aconteceu em dezembro de 2023, quando foram vendidos 214,1 mil títulos residenciais, também no mesmo valor de R$ 1.093,42, gerando R$ 234,1 milhões para os cofres públicos. As vendas representaram 61% do total de 350 mil títulos ofertados. A maior compradora foi a Tecnisa, que detinha o Jardim das Perdizes, cuja maioria dos terrenos acabou vendida neste ano para a Cyrela.

Os Cepacs são títulos que permitem às incorporadoras erguerem prédios com uma área construída acima dos limites originais de cada bairro. Ou seja: eles viabilizam que um terreno receba prédios maiores. Já os recursos arrecadados pelos cofres públicos vão para obras de infraestrutura e mobilidade na área. A Operação Urbana Água Branca abrange bairros como Lapa, Barra Funda, Água Branca e Perdizes, na zona oeste da cidade.

O leilão de 30 de outubro será via B3, das 12h45 às 13h. O banco coordenador da oferta será o BB-Banco de Investimento com intermediação por conta da Genial Investimentos.

Já em agosto deste ano, foi realizado o aguardado leilão de Cepacs da Operação Urbana Faria, tendo sido comercializados um total de 94,8 mil títulos, o equivalente a 57,6% da oferta disponível. O valor médio foi de R$ 17,6 mil, sem ágio, batendo num total de R$ 1,668 bilhão.