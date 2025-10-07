Prédio em reforma desaba em Madri e deixa três pessoas feridas

Pelo menos três pessoas ficaram feridas depois que um prédio desabou parcialmente no centro de Madri, informaram autoridades hoje.

Uma pessoa estava em estado grave, segundo a polícia.

Os serviços de emergência estavam usando drones e cães farejadores para verificar se havia mais pessoas presas dentro do prédio.

Imagens de vídeo publicadas pelos serviços de emergência mostraram várias ambulâncias e caminhões de combate a incêndio em frente a um prédio próximo à ópera e ao palácio real.

O edifício estava sendo convertido em um hotel pela incorporadora Rehbilita, de acordo com informações em seu site.