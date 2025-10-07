Criminosos vestidos de policiais invadem prédio na zona oeste de São Paulo

Um grupo de quatro criminosos entrou em um prédio comercial na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e fez três pessoas reféns.

O que aconteceu

Suspeitos vestidos de policiais entraram no prédio e anunciaram assalto, segundo informações preliminares. A invasão aconteceu na manhã de hoje em um edifício comercial em frente ao Fórum Trabalhista Ruy Barbosa.

Criminosos armados fizeram três pessoas reféns. Durante a ação, os envolvidos obrigaram funcionários de uma empresa a realizar transferências financeiras de alto valor via Pix. Pertences pessoais das vítimas também foram levados.

Todas as pessoas feitas de refém foram liberadas e estão em segurança, segundo informações da Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos funcionários.

Equipes da Polícia Militar tentam encontrar os suspeitos. Não se sabe se eles ainda estão no edifício ou conseguiram fugir e agentes das forças especiais da PM paulista e do GARRA, da Polícia Civil, seguem em varredura no local.

Equipes da polícia buscam imagens de câmeras de segurança para elucidar as circunstâncias do crime. O UOL tenta contato com SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Havendo informações, este texto será atualizado.