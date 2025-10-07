Topo

Notícias

Criminosos vestidos de policiais invadem prédio na zona oeste de São Paulo

Prédio comercial é alvo de criminosos na zona oeste - Reprodução/Google Street View
Prédio comercial é alvo de criminosos na zona oeste Imagem: Reprodução/Google Street View
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 11h37

Um grupo de quatro criminosos entrou em um prédio comercial na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e fez três pessoas reféns.

O que aconteceu

Suspeitos vestidos de policiais entraram no prédio e anunciaram assalto, segundo informações preliminares. A invasão aconteceu na manhã de hoje em um edifício comercial em frente ao Fórum Trabalhista Ruy Barbosa.

Criminosos armados fizeram três pessoas reféns. Durante a ação, os envolvidos obrigaram funcionários de uma empresa a realizar transferências financeiras de alto valor via Pix. Pertences pessoais das vítimas também foram levados.

Todas as pessoas feitas de refém foram liberadas e estão em segurança, segundo informações da Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos funcionários.

Equipes da Polícia Militar tentam encontrar os suspeitos. Não se sabe se eles ainda estão no edifício ou conseguiram fugir e agentes das forças especiais da PM paulista e do GARRA, da Polícia Civil, seguem em varredura no local.

Equipes da polícia buscam imagens de câmeras de segurança para elucidar as circunstâncias do crime. O UOL tenta contato com SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Havendo informações, este texto será atualizado.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Papa Leão 14 visitará Turquia e Líbano em novembro, em primeira viagem ao exterior

São Paulo define calendário do próximo ano letivo na rede estadual; veja como será

[Coluna] Depois do Tigrinho, agora "publi" de suposto tráfico humano

Prédio comercial na Barra Funda, zona oeste de SP, é alvo de arrastão

Desabamento de prédio deixa quatro desaparecidos e cerca de 10 feridos em Madri

Dirigente da Federação Japonesa de Futebol é condenado na França por consumir pornografia infantil

Leão XIV visitará Turquia e Líbano em primeira viagem ao exterior como papa

Táticas de guerra ucranianas chegam ao deserto do Saara

México busca acordo com EUA para evitar tarifa de 25% sobre caminhões, diz Sheinbaum

Seis mexicanos da flotilha para Gaza são libertados

Djokovic avança pela 11ª vez às quartas de final do Masters 1000 de Xangai