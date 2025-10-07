Topo

Notícias

Prédio comercial na Barra Funda, zona oeste de SP, é alvo de arrastão

São Paulo

07/10/2025 12h35

Um prédio comercial na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo, foi alvo de um arrastão na manhã desta terça-feira, 7. De acordo com a Polícia Militar (PM), ao menos quatro criminosos invadiram o 21° andar do prédio. Não há registro de feridos.

A policia foi acionada, mas ao chegar no local os ladrões já tinham fugido. A ocorrência foi registrada por volta das 10h. A reportagem entrou com contato com a Secretaria da Segurança Pública que informou que a ocorrência está em andamento.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

'Trump coloca freio de mão no Netanyahu pela 1ª vez', diz ex-embaixador

Jordi Alba anuncia que irá se aposentar ao final da temporada com o Inter Miami

Dois brasileiros são selecionados para desenvolver longas em programas ligados ao Festival de Cannes

OMC eleva projeção para 2025, mas corta a de 2026 por efeitos de tarifas

Papa Leão 14 visitará Turquia e Líbano em novembro, em primeira viagem ao exterior

São Paulo define calendário do próximo ano letivo na rede estadual; veja como será

[Coluna] Depois do Tigrinho, agora "publi" de suposto tráfico humano

Suprema Corte dos EUA analisa proibição de 'terapias de conversão' para menores

Prédio comercial na Barra Funda, zona oeste de SP, é alvo de arrastão

Desabamento de prédio deixa quatro desaparecidos e cerca de 10 feridos em Madri

Dirigente da Federação Japonesa de Futebol é condenado na França por consumir pornografia infantil