Prédio comercial na Barra Funda, zona oeste de SP, é alvo de arrastão

Um prédio comercial na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo, foi alvo de um arrastão na manhã desta terça-feira, 7. De acordo com a Polícia Militar (PM), ao menos quatro criminosos invadiram o 21° andar do prédio. Não há registro de feridos.

A policia foi acionada, mas ao chegar no local os ladrões já tinham fugido. A ocorrência foi registrada por volta das 10h. A reportagem entrou com contato com a Secretaria da Segurança Pública que informou que a ocorrência está em andamento.