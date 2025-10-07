Topo

Notícias

OPINIÃO

Piada infeliz sobre crise do metanol confirma bolsonarização de Tarcísio

Tarcísio de Freitas fala em evento em Marília em 22 de agosto; para Josias de Souza, carioca tem uma "urucubaca" em sua relação com o microfone - Alf Ribeiro - 22.ago.2025/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Tarcísio de Freitas fala em evento em Marília em 22 de agosto; para Josias de Souza, carioca tem uma 'urucubaca' em sua relação com o microfone Imagem: Alf Ribeiro - 22.ago.2025/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Roger Modkovski
do UOL

Do UOL

07/10/2025 18h14

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), parece ter emulado seu inspirador Jair Bolsonaro (PL) ao arriscar uma piada infeliz sobre a crise do metanol nas bebidas. Ele afirmou que só vai se preocupar com a questão quando os criminosos conseguirem falsificar refrigerantes como a Coca-Cola.

A fala, em tom irônico, ocorreu em meio a uma crise que já provocou três mortes no estado e abalos no setor do comércio de bebidas —e fez lembrar as declarações de Bolsonaro durante a pandemia da covid, tratada inicialmente por ele e pelo seu governo como uma "gripezinha".

Para o comentarista Josias de Souza, há uma urucubaca no relacionamento de Tarcísio com o microfone, e o governador usou um tom desrespeitoso ao tratar de um tema grave de saúde pública —parecendo Bolsonaro em seus piores momentos. A bolsonarização de Tarcísio, conclui Josias, veio para ficar.

Leonardo Sakamoto afirma que, com o comentário, Tarcísio atravessou a rua para pisar na casca de banana e, no contexto de sua aspiração à Presidência, provou ser o maior adversário de si mesmo.

Enquanto isso, Amanda Klein relata que o governo celebra a onda positiva por que passa Lula 3 e vê a candidatura Tarcísio cada vez mais distante. Tarcísio, segundo um ministro ouvido por Amanda, está perdido na questão do metanol e mostra ser "um Zé Trovão que virou governador".

Josias de Souza: Tarcísio 'soou como Bolsonaro na pandemia' em piada com metanol

Josias de Souza: Tarcísio ensina: Se beber Coca-Cola, não se dirija ao microfone

Josias de Souza: Bolsonarização de Tarcísio veio para ficar

Leonardo Sakamoto: Deboche de Tarcísio sobre crise do metanol tira o gás da sua Coca

Amanda Klein: Governo celebra onda positiva e vê candidatura Tarcísio mais distante

Outros olhares

Daniela Lima
Telefonema de Embaixada dos EUA na sexta selou conversa de Lula e Trump Leia mais

Carlos Juliano Barros
Pejotização pode tirar até 30% do PIB a longo prazo, diz estudo da Unicamp Leia mais

Carlos Nobre e Beatriz Fátima Alves de Oliveira
Floresta em pé é questão de saúde pública para evitar mortes por calor Leia mais

Rodrigo Barradas
A casa simples onde nascem alguns dos vinhos mais disputados da França Leia mais

M. M. Izidoro
O PodPah e a Nova Era da Mídia Brasileira Leia mais

Paulo Vieira
O jeito paulista de cuidar de parques Leia mais

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 17,9 milhões; confira dezenas

Fomos sequestrados pelo Exército israelense, diz deputada brasileira detida

Faraó dos Bitcoins é condenado a 19 anos por organização criminosa

Espanha vence Ucrânia (1-0) e é 1ª seleção garantida nas quartas do Mundial Sub-20

Argentina extraditará aos EUA suposto traficante que diz ter financiado deputado de Milei

Dois mortos e dois desaparecidos no desabamento parcial de prédio em Madri

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua comitiva

Intoxicação por metanol: adolescente é internada em estado grave em SP

Everton Ribeiro revela diagnóstico de câncer de tireoide

Dinamarca quer proibir redes sociais para menores de 15 anos

Justiça afasta 10 agentes da PRF por ?estrutura sofisticada de corrupção?