Topo

Notícias

PF apura se metanol abandonado é usado para adulterar bebidas

07/10/2025 20h53

A Polícia Federal investiga se metanol abandonado por criminosos após operação policial contra infiltração do crime organizado no setor de combustíveis tem sido usado para adulterar bebidas alcoólicas, informou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, nesta terça-feira (7) em entrevista à imprensa.

"Muitos caminhões e muitos tanques de metanol foram abandonados depois desta operação. E esta é uma hipótese que está sendo estudada, trilhada e acalentada pela Polícia Federal", afirmou o ministro. 

Notícias relacionadas:

O ministro disse que a investigação passa em descobrir a origem do metanol - de combustível fóssil ou produtos agrícolas, por exemplo. 

"Se esta é origem do metanol que está adulterando as bebidas, a atuação repressiva será numa direção. Se esse metanol tiver origem a partir de produtos agrícolas, a repressão terá outros alvos", acrescentou. 

Lewandowski não descartou investigação sobre a hipótese de ligação do crime organizado com as falsificações de bebidas alcóolicas, que têm levado a casos de intoxicação por metanol em diversas partes do país. 

Na semana passada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou que as contaminações por metanol em bebidas alcoólicas tenha relação com o crime organizado. O estado registra o maior número de casos e mortes. 

Produtos para falsificação

O ministro disse ainda que o governo pretende aumentar o controle para sites que vendem rótulos, lacres, tampas e garrafas que servem para falsificação. 

Segundo ele, a ação deve ser feita pela Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério da Agricultura e Receita Federal. 

Comitê de enfrentamento

O ministro Ricardo Lewandowski anunciou hoje criação de comitê, em parceria com a sociedade civil, para enfrentar os problemas das bebidas contaminadas por metanol. A ideia é planejar tanto ações repressivas, contra aqueles que atuaram na adulteração das bebidas, quanto protetivas para o setor de bebidas.

O anúncio ocorreu após reunião com representantes do setor de bebidas.

De acordo com o ministro, o comitê será informal para troca de informações sobre boas práticas e anúncios das providências tomadas, tanto pelo setor público quanto pelo privado, visando a uma solução rápida para problema.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Herdeiro e conservador: quem é Noboa, presidente do Equador alvo de ataque

Goleiro John diz que primeira convocação para a seleção é um sonho

'Copan de BH': Ex-síndica falta a audiência e Justiça exige exame médico

México goleia anfitrião Chile (4-1) e avança às quartas do Mundial Sub-20

Barroso admite que penas do 8 de Janeiro 'ficaram elevadas' e defende revisões

Tesla lança versões mais econômicas do Model 3 e do Model Y

Justiça manda prender médico condenado por deformar 9 pacientes em GO e DF

Irmã de Dolly Parton pede orações pela cantora

Chikungunya: Brasil responde por quase 96% dos casos confirmados nas Américas, aponta OMS

Congresso deixa para último dia MP que taxa fintechs e alivia para bets

Estudo aponta que mulheres têm maior propensão genética à depressão