Topo

Notícias

Petróleo fecha perto da estabilidade, de olho em reação a Opep+ e tensões geopolíticas

São Paulo

07/10/2025 16h05

O petróleo fechou sem direção única nesta terça-feira, 7, em sessão volátil após fortes ganhos na segunda-feira, 6, depois da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciar aumento de produção menor do que o esperado.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,06% (US$ 0,04), a US$ 61,73 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 0,03% (US$ 0,02), a US$ 65,45 o barril.

Embora os aumentos de produção da Opep+ provavelmente sejam descontinuados até o final deste ano, "eles ainda parecem grandes o suficiente na margem para inclinar os balanços globais de petróleo ainda mais em uma direção de baixa", alerta a Ritterbusch.

A queda nos preços, contudo, é limitada, já que a maior parte da capacidade de produção excedente está com a Arábia Saudita, acrescenta a empresa.

De forma semelhante, os analistas do ANZ dizem que, ainda que o aumento acordado pela Opep+ tenha aliviado os temores dos investidores, as expectativas de um excesso iminente continuam, mantendo o Brent em uma faixa de negociação estreita.

O vice-primeiro-ministro da Rússia para o Complexo de Energia de Combustíveis, Alexander Novak, negou nesta terça que o cartel tenha considerado aumentar a produção em mais de 137 mil barris por dia (bpd) em novembro.

Enquanto isso, os traders também observam os desdobramentos geopolíticos, após relatos de que a refinaria de petróleo Kirishi, da Rússia, interrompeu sua unidade mais produtiva após um ataque de drone. No Oriente Médio, as negociações para paz entre Israel e o Hamas continuam no Egito.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Macron recebe líderes do Senado e da Assembleia Nacional e alimenta rumores de uma nova dissolução

EUA anuncia que número de detenções na fronteira sul é o mais baixo desde 1970

Não há registro de lotes de café contaminados com metanol no Brasil

Senadores acusam procuradora-geral dos EUA de politizar a Justiça

Netanyahu promete "retorno de todos os reféns" no aniversário do ataque de 7 de outubro

EUA pondera próximas ações contra a Venezuela após declarar guerra contra cartéis

'De partir o coração', diz Gattuso sobre Gaza antes de jogo entre Itália e Israel

Hamas "quer garantias de Trump" para um acordo de trégua em Gaza, diz negociador

Tenista dinamarquês Holger Rune defende tempos técnicos devido ao calor excessivo

Trump se diz otimista sobre acordo para Gaza

Hamas "quer garantias de Trump" sobre acordo para trégua em Gaza (principal negociador)