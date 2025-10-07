Topo

Notícias

Petróleo fecha estável com expectativas mistas do mercado

07/10/2025 16h32

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta terça-feira, com os investidores avaliando um aumento menor do que o esperado na produção da Opep+ em novembro, em comparação com sinais de um possível excesso de oferta.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 0,03%, para fechar a US$65,45 por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) subiu 0,06%, para US$61,73.

Ambos os contratos fecharam em alta de mais de 1% na sessão anterior, depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais a Rússia e alguns produtores menores, conhecidos como Opep+, decidiram aumentar a produção coletiva de petróleo em 137.000 barris por dia, a partir de novembro.

A medida contrastou com as expectativas do mercado de um aumento mais agressivo, um sinal de que o grupo continua cauteloso, tendo em vista as previsões de um excedente de oferta global no quarto trimestre e no próximo ano, disseram analistas do ING.

O sentimento do mercado permanece moderado, especialmente depois que a Arábia Saudita optou por manter inalterado o preço oficial de venda de seu principal petróleo para a Ásia, desafiando as expectativas dos analistas de um aumento, disse Alex Hodes, analista da StoneX, em uma nota nesta terça-feira.

Do lado da demanda, a demanda de combustível da Índia aumentou 7% em relação ao ano anterior em setembro, de acordo com dados da Célula de Planejamento e Análise de Petróleo do Ministério do Petróleo do país.

Do lado da oferta, espera-se que a produção de petróleo dos Estados Unidos um recorde maior de 13,53 milhões de bpd este ano, acima de uma previsão anterior de recorde de 13,44 milhões de bpd, informou a Administração de Informações sobre Energia nesta terça-feira.

Espera-se também que os estoques globais de petróleo aumentem no próximo ano, já que os países não pertencentes à Opep+ lideram o crescimento da produção de petróleo, de acordo com a AIE, exercendo uma pressão significativa de queda sobre os preços das commodities nos próximos meses.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Enes Tunagur e Robert Harvey em Londres, Anjana Anil em Bengaluru e Siyi Liu em Cingapura)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump e primeiro-ministro do Canadá têm reunião cordial, mas sem acordos

Intoxicação por metanol: assessoria do rapper Hungria diz que exames apontam novo resultado

Dois treinadores, pai e filho, são demitidos de seus clubes na Grécia após derrotas

Jaques Wagner não defendeu adiar eleição de 2026 e dar ano extra a Lula

Colômbia registra maior produção de café em 33 anos

Fechado e sem recursos, parque canadense ameaça sacrificar 30 baleias

Netanyahu fala em 'dias cruciais' em meio à negociação com Hamas por reféns

'Tenho experiência porque não venho de um país rico': novo chefe da Unesco fala sobre perda da ajuda dos EUA

Como agiram os criminosos que fizeram arrastão em prédio na Barra Funda, zona oeste de SP

ABPA: exportações totais de carne de frango alcançam 482,3 mil t em setembro

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares