Parecer da MP que altera taxação de investimentos viabiliza arrecadação de "mais de R$17 bi" em 2026, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o novo parecer da Medida Provisória 1303, que trata da taxação de aplicações financeiras, viabilizará a arrecadação de "mais de R$17 bilhões" em 2026.

"Provavelmente, para o ano que vem, (a estimativa é de) mais de R$17 bilhões", disse em entrevista a jornalistas no Senado.

A estimativa inicial do governo quando encaminhou a proposta ao Congresso era de um aumento de R$20,9 bilhões da arrecadação no ano que vem. Mas o relator da matéria, deputado Carlos Zarattini (PT-SP) fez ajustes ao texto, retirando a previsão de taxação de títulos hoje isentos, como LCI, LCA, CRI e CRA, e também de proposta de elevação da tributação de empresas de apostas online, as bets.

Haddad disse que o acordo para a aprovação da MP, que precisa ser votada até quarta-feira ou irá caducar, envolveu "concessões mútuas".

(Por Ricardo Brito e Victor Borges)