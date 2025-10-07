'Muito boa para uso doméstico': parafusadeira WAP está por menos de R$ 140

O Guia de Compras UOL encontrou uma parafusadeira da marca WAP, que também desempenha a função de furadeira, para quem busca uma boa opção para pequenas reformas e manutenções do lar. E o melhor: ela está com 24% de desconto, custando R$ 134,99 na Amazon.

Essa promoção faz parte da Mega Oferta Prime, evento com descontos exclusivos e frete grátis sem valor mínimo para assinantes Prime, que vai até 10 de outubro. Confira mais informações sobre a parafusadeira, o que diz quem comprou e os pontos de atenção:

O que a WAP diz sobre a parafusadeira

Torque (força que faz a ponta girar) de 17 Nm

É indicada para manutenção e pequenas reformas residenciais

O seletor de reverso, que inverte o sentido de rotação, permite que você aperte ou solte parafusos

O seletor de torque tem 18 níveis para parafusar e um nível para perfurar, além de ajuste de velocidade por pressão no gatilho

Acompanha maleta com acessórios, como brocas, bits e chaves de fenda e Phillips

Funciona com bateria de 1300 mAh e o carregador é bivolt

Possui LED indicativo de nível da bateria para sinalizar o momento de recarregar

Design ergonômico para maior conforto durante o uso

O que diz quem comprou

A parafusadeira da WAP acumula 17 mil avaliações, com nota média de 4,8 (de um máximo de cinco) na Amazon. Os consumidores apontaram pontos positivos como bom custo-benefício, praticidade e leveza do produto. Confira a seguir algumas opiniões de quem o comprou:

A WAP BPF-12K3 é uma excelente opção para quem busca uma parafusadeira e furadeira prática, versátil e com bom custo-benefício para uso doméstico. Se você precisa de uma ferramenta para pequenas reformas, montagem de móveis e outros trabalhos leves, este modelo pode atender às suas necessidades. Flávio

Bom e barato. Para manutenção e uso doméstico serviu muito bem, simplesmente a melhor compra do ano (muito útil para marinheiros de primeira viagem). Mica

Muito boa para uso doméstico, comprei para meu esposo montar os móveis da nossa bebê e para reparos em casa. E, em todas as vezes, foi muito útil. Não gasto mais com montador. Ótimo custo-benefício. Vale cada centavo. Aline Cibele da Silva Souza

O produto é ótimo. Leve, pequeno e a maletinha cabe em qualquer lugar. Aparafusa em concreto e madeira muito bem. Fácil de usar, colocar e tirar os pinos. Eu não sou acostumada, nem um pouco, a usar furadeiras e consegui usar essa com muita facilidade e rápido. Maria Beatriz

Pontos de atenção

As principais críticas são relacionadas aos acessórios, especialmente as brocas, consideradas frágeis por alguns clientes, e à potência da ferramenta. Confira opiniões de quem não ficou 100% satisfeito com a compra:

Bem prática para parafusar, como durante a montagem de móveis. Mas não serve para furar parede. Para isso, demora demais, exige força e uma broca até quebrou. Lucas

As brocas são frágeis, mas esse produto é um investimento excelente e facilita em tudo, desde móveis até mexer no carro. Recomendo. Carlos Daniel

Bom para parafusar e furar madeira. Não é muito forte para furar parede. É bem menor do que eu imaginava. Bateria dura bastante. Lucas Lemos

A parafusadeira é construída em material de boa qualidade, no entanto, possui pouco torque e os acessórios são bem frágeis. Uma das brocas para madeira quebrou no primeiro uso. As chaves não conseguem ter bom encaixe com todos os tipos de parafusos. Luan Henrique

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

