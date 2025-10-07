Topo

Papa Leão XIV fará 1ª viagem internacional em novembro; destino atende a sonho de Francisco

O Vaticano anunciou nesta terça-feira, 7, a primeira viagem internacional do papa Leão XIV. O pontífice irá à Turquia e ao Líbano entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro. A visita deve começar pela cidade turca de Iznik, conhecida na Antiguidade como Niceia. O cronograma completo, entretanto, ainda não foi divulgado.

Segundo o Vaticano, o destino atende aos desejos do papa Francisco, que sonhava celebrar os 1,7 mil anos do Primeiro Concílio de Niceia "e manifestar carinho ao povo do País dos Cedros."

"Uma promessa e um sonho. Turquia, terra do Concílio de Niceia, cujo aniversário de 1.700 anos está sendo comemorado. Líbano, o País dos Cedros, o país "mensagem", segundo João Paulo II, o país atormentado por guerras e crises. O Papa Leão XIV retoma o legado do Papa Francisco e realiza sua primeira viagem apostólica à Turquia e ao Líbano, de 27 de novembro a 2 de dezembro."

"O Pontífice agostiniano realiza assim o desejo de seu predecessor de celebrar o aniversário importante do primeiro Concílio da história junto com bispos e patriarcas no mesmo local da assembleia, agora chamado Iznik, a 130 km da capital Istambul, e realiza o que Francisco sempre chamou de sonho, isto é, levar o carinho do Sucessor de Pedro ao povo libanês, atingido em muitas frentes, mas sempre firme, sempre pronto para seguir em frente."

Segundo a agência Ansa, a visita será realizada em meio às negociações para que a Páscoa volte a ser comemorada em uma única data por todas as vertentes do cristianismo.

