Papa Leão 14 visitará Turquia e Líbano em novembro, em primeira viagem ao exterior

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14 viajará para a Turquia e o Líbano no final de novembro, anunciou o Vaticano nesta terça-feira, na primeira visita fora da Itália do novo líder da Igreja Católica, que tem 1,4 bilhão de membros.

Leão, o primeiro papa dos EUA, visitará a Turquia de 27 a 30 de novembro, antes de seguir para o Líbano de 30 de novembro a 2 de dezembro, onde deverá falar sobre a situação dos cristãos no Oriente Médio e fazer apelos pela paz em toda a região.

O papa Leão 14 foi eleito pelos cardeais católicos em 8 de maio para substituir o falecido papa Francisco, que havia planejado visitar os dois países, mas não pôde ir devido a problemas de saúde.

Na Turquia, ele deve se encontrar com o Patriarca Bartolomeu, líder espiritual dos 260 milhões de cristãos ortodoxos do mundo, para as celebrações do 1.700º aniversário de um importante concílio da Igreja primitiva, que ocorreu em Nicéia, hoje chamada Iznik.

"É profundamente simbólico que o papa Leão... visite (o patriarca) em sua primeira viagem oficial", disse John Chryssavgis, conselheiro de Bartolomeu, à Reuters.

"O papa Leão está, sem dúvida, buscando expressar e afirmar sua identidade como cristão em um mundo de muitos credos diferentes, onde todas as pessoas, independentemente de religião e raça, são chamadas a viver juntas em compreensão mútua", disse o padre.

Viajar para o exterior se tornou uma parte importante do papado moderno, com os papas buscando conhecer católicos locais, espalhar a fé e conduzir a diplomacia internacional.

As primeiras viagens de um novo papa geralmente são vistas como uma indicação das questões que o pontífice quer destacar durante seu reinado.

Há meses era esperado que Leão fosse à Turquia em sua primeira viagem ao exterior, mas a visita adicional ao Líbano só surgiu nas discussões das últimas semanas.

Autoridades do Vaticano dizem que o pontífice quer fazer apelos pela paz e relembrar a explosão química de 2020 no porto de Beirute, que matou 200 pessoas e causou bilhões de dólares em danos.

(Reportagem de Joshua McElwee)