Topo

Notícias

Papa apoia seu braço direito que falou de 'massacre' em Gaza

07/10/2025 14h08

O papa Leão XIV saiu em defesa, nesta terça-feira (7), de seu braço direito, o cardeal Pietro Parolin, que na véspera falou de "massacre" em Gaza, provocando os protestos da embaixada de Israel junto ao Vaticano.

"O cardeal expressou muito bem a opinião da Santa Sé", afirmou o papa aos jornalistas ao sair de sua residência de verão em Castel Gandolfo, perto de Roma.

Em uma entrevista à imprensa, Parolin, secretário de Estado do Vaticano, classificou como "desumano e indefensável" o atentado do Hamas de 7 de outubro em Israel, expressando ao mesmo tempo sua comoção pela morte diária de "tantas crianças cuja única culpa parece ser ter nascido ali".

"Corremos o risco de nos insensibilizar diante desse massacre. É inaceitável e injustificável reduzir os seres humanos a simples 'danos colaterais'", declarou.

A embaixada de Israel junto à Santa Sé criticou essas declarações.

"Concentram-se na crítica a Israel, ignorando a negativa constante do Hamas em libertar os reféns ou cessar a violência", escreveu a embaixada no X.

Também denunciou "a aplicação do termo 'massacre'" porque, segundo a embaixada, "não há equivalência moral entre um Estado democrático que protege seus cidadãos e uma organização terrorista que busca matá-los".

Leão XIV mencionou aos jornalistas "dois anos muito dolorosos" desde que começou o conflito. "É necessário reduzir o ódio, recuperar a capacidade de dialogar e buscar soluções de paz", afirmou o papa.

ljm/mm/pc/mb/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

De 'imperador' a 'cara muito bom': as frases de Lula e Trump sobre relação

No aniversário da guerra, Hamas diz que está falando sério sobre acordo de Gaza, mas ainda tem condições

Quais os efeitos cerebrais do consumo excessivo do açúcar de alimentos ultraprocessados?

O que está impulsionando as altas do ouro e do bitcoin?

Cabral e Pezão são condenados a pagar mais de R$ 4 bi por enriquecimento ilícito

Rabino que sobreviveu ao ataque de 7 de outubro retorna ao kibutz Nirim e renova apelo pela paz

Papa apoia seu braço direito que falou de 'massacre' em Gaza

Trump diz que há 'chance real' de paz em Gaza

Mortes, 10 bares fechados e origem incerta: o que se sabe do caso metanol

'Decisão das decisões' de LeBron James era ação de marketing com marca de conhaque

União pagará R$ 100 mil a ex-mulher de petista morto por bolsonarista no PR