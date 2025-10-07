Topo

Notícias

Países Baixos enfrentam julgamento por falha no combate à mudança climática

07/10/2025 06h22

Os habitantes da ilha de Bonaire, nas Antilhas Holandesas, instaram os Países Baixos, nesta terça-feira (7), a assumir a sua responsabilidade pela crise climática, no primeiro dia de um julgamento sem precedentes em Haia. 

"Esta mudança climática não é uma ameaça distante para nós (...). Onde costumávamos trabalhar, brincar, caminhar ou pescar durante o dia, o calor agora é frequentemente insuportável", disse aos quatro juízes do tribunal Onnie Emerenciana, agricultor desta pequena ilha na costa da Venezuela. 

Segundo o site do Greenpeace, que apoia os habitantes da ilha, Bonaire é um dos municípios holandeses mais afetados pela crise climática. 

Um estudo da Universidade Livre de Amsterdã (VU) estima que o sul da ilha poderá ficar permanentemente submerso até o final do século. 

"Os pais dizem que seus filhos não podem mais ir a pé para a escola como antes (...). As brincadeiras ao ar livre foram substituídas por atividades em ambientes fechados, a portas fechadas", disse Emerenciana, usando um cachecol com as cores da bandeira de Bonaire.

Os moradores da ilha e o Greenpeace exigem que o Estado holandês desenvolva planos concretos para proteger Bonaire e reduzir as emissões de CO2 a zero até 2040. 

Este é o primeiro caso do tipo na Europa desde que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) emitiu, em julho, um parecer consultivo sobre a responsabilidade legal dos Estados em questões climáticas.

A mais alta corte da ONU, sediada em Haia, concluiu que os Estados que não cumprem suas obrigações climáticas cometem um ato "ilícito" e podem estar sujeitos a pedidos de reparação pelos países mais afetados. 

Legisladores, advogados e juízes em todo o mundo podem, portanto, usar esta decisão para alterar leis ou processar Estados por sua inação.

sh/clr/pc/pb/aa/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'Alguns' desaparecidos e três feridos no desabamento parcial de um prédio em construção em Madri

Van pega fogo perto da residência oficial do primeiro-ministro da França

Prédio desaba parcialmente no centro de Madri, ferindo 3 pessoas

Forças israelenses bombardeiam Gaza no aniversário da guerra, Catar diz que plano de Trump exigirá trabalho

Economia agrícola dos EUA é afetada por custos mais altos de insumos

Em meio à crise política na Argentina, Milei faz campanha e lança livro cantando rock

Lula: 'Pedi para Rubio conversar com o Brasil sem preconceito'

Haddad diz que discutirá com Lula sobre 2026 e como pode colaborar melhor sem ser candidato

Macron é pressionado a acabar com "bagunça" política na França

Ex-primeiro-ministro de Macron pede que ele renuncie para resolver crise na França

Trio vence Nobel de Física por descoberta do efeito túnel quântico