Topo

Notícias

Oposição tenta ressuscitar anistia, mas leva baixo público às ruas

Felipe Pereira e Amanda Freitas
do UOL

Do UOL e colaboração para o UOL, em Brasília

07/10/2025 17h21Atualizada em 07/10/2025 18h09

A caminhada convocada por parlamentares da direita hoje para pressionar pela anistia teve baixa presença de público em Brasília.

O que aconteceu

A manifestação ocorreu hoje para aproveitar a presença de parlamentares em Brasília. É dia de votação na Câmara e no Senado. Os bolsonaristas apostam que a imagem de deputados e senadores chegando em frente ao Congresso, acompanhados de milhares de pessoas, ajudaria na pressão pela proposta de anistia.

O ato começou com o locutor dizendo que o número de presentes não importava. Ele afirmou que o movimento não foi planejado para levar milhares de pessoas às ruas. O objetivo é "conversar com o Brasil pelos olhos dos brasilienses".

Nikolas Ferreira (PL-MG) chamou Alexandre de Moraes de "miserável covarde". As declaração ocorreu quando o deputado falou que Bolsonaro sofre uma perseguição implacável do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

A bandeira americana virou parte da estética bolsonarista. Nem o presidente Donald Trump conversando com Lula fez as bandeiras dos Estados Unidos serem deixadas de lado. Várias foram carregadas por manifestantes.

A expectativa do PL acabou frustrada. Eles esperavam votar a anistia amanhã. O cronograma do partido previa que nesta semana haveria ambiente político favorável com sinalizações de partidos pelo perdão total aos responsáveis pelo 8 de Janeiro, inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O plano caiu por terra com o acordo pela PEC da Blindagem. O PL acertou com o centrão votar a favor da proposta que quase impedia abertura de processos criminais contra parlamentares. Em troca, a anistia seria levada a plenário.

A reação popular à PEC da Blindagem foi negativa. Dezenas de milhares foram às ruas, e o Senado enterrou a proposta. O PL ficou em posição delicada porque todos os deputados do partido votaram a favor no primeiro turno na Câmara.

Polêmica desde o início, a anistia teve a tramitação ainda mais dificultada. Tentando ressuscitar o assunto, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) encabeçaram a convocação para o ato de hoje.

O esforço bolsonarista não tem surtido efeito até agora. A proposta está sendo relatada pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) e, meia hora antes do ato da oposição, ele repetiu que deve propor apenas a redução de penas. O parecer deve ser entregue amanhã.

A direita quer o perdão total, o que levaria à extinção da condenação de Jair Bolsonaro. O PL se vê cada vez mais isolado nesta tentativa. O centrão prefere somente a redução das penas. Além disso, a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA a favor de sanções contra o Brasil tornou a anistia ampla, geral e irrestrita ainda mais difícil.

Foi a primeira vez dos bolsonaristas na frente do Congresso desde o 8 de Janeiro. As manifestações depois da destruição das sedes dos Três Poderes terminavam na rodoviária do Plano Piloto de Brasília, a 3 km das sedes do Legislativo.

manif - Felipe Pereira/UOL - Felipe Pereira/UOL
7.out.2025 - Bandeira do Brasil é levada em caminhada pela anistia em Brasília
Imagem: Felipe Pereira/UOL

Bandeiras

A bandeira brasileira voltou para a manifestação bolsonarista. Levada pela organização, ela foi colocada no final da fila de pessoas que caminharam até o Congresso Nacional.

Mas não faltaram bandeiras dos Estados Unidos. Várias pessoas carregavam e vestiam as corres norte-americanas. Havia também cartazes em inglês.

Na avenida Paulista, a bandeira dos EUA havia sido protagonista. Bolsonaristas levaram um bandeira imensa que demonstrava o alinhamento com o país de Donald Trump que acabará de sobretaxar produtos brasileiros. Tudo isto, no dia 7 de Setembro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua caravana (ministra)

Mãe descobre amizade do filho com animal em árvore e cria lar para o amigo

Veículo do presidente do Equador sofre ataque a tiros em meio a protestos (ministra)

Ibama prende mais de 30 pessoas em megaoperação contra tráfico de animais

Bolsonaristas fazem ato por anistia na Esplanada dos Ministérios

Greta Thunberg alega tortura em detenção israelense após prisão da flotilha de Gaza

Petróleo se mantém perto do equilíbrio à espera de dados sobre demanda

Bancada da agropecuária mantém posição contrária à MP 1303 como alternativa a IOF

Lula reclama de 'pequenez' do União e do PP ao pressionarem por saída de ministros

Oposição tenta ressuscitar anistia, mas leva baixo público às ruas

Giorgia Meloni é denunciada no TPI por "cumplicidade em genocídio" em Gaza