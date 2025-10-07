Topo

Notícias

OMC reduz previsão de crescimento do comércio global para 0,5% no próximo ano

07/10/2025 10h26

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial do Comércio reduziu nesta terça-feira sua previsão de crescimento do volume do comércio global de mercadorias em 2026 para 0,5%, citando os impactos esperados das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Isso representa uma revisão significativa em relação à estimativa anterior de agosto, de expansão de 1,8%.

"As perspectivas para o próximo ano são mais sombrias... Estou muito preocupada", disse a diretora-geral Ngozi Okonjo-Iweala a repórteres em Genebra.

No entanto, ela disse que o sistema comercial mundial está mostrando resiliência, com o sistema multilateral baseado em regras proporcionando alguma estabilidade em meio à turbulência comercial.

Para 2025, a OMC atualizou sua previsão para o volume de comércio global para 2,4%, de 0,9% anteriormente, impulsionado principalmente pela antecipação das importações para os Estados Unidos antes dos aumentos de tarifas e do crescimento do comércio de produtos relacionados à IA.

As decisões tarifárias de Trump desde que assumiu o cargo em janeiro chocaram os mercados financeiros e provocaram uma onda de incerteza na economia global.

Em 7 de agosto, Trump impôs tarifas mais altas sobre as importações de dezenas de países, deixando importantes parceiros comerciais, como Suíça, Brasil e Índia, lutando por um acordo melhor, enquanto a UE fechou um acordo que estabeleceu tarifas de 15% sobre a maioria das importações.

(Reportagem de Olivia Le Poidevin)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

China comprou dos EUA e aliados US$38 bilhões em ferramentas para fabricar chips, diz relatório

Dinamarca proibirá redes sociais para menores de 15 anos

UE planeja aprovar novas metas climáticas em reunião em 4 de novembro

UE anuncia que dobrará suas tarifas sobre o aço para salvar o setor

Papa Leão XIV fará 1ª viagem internacional em novembro; destino atende a sonho de Francisco

Egito reabre tumba de Amenhotep III após mais de 20 anos de reforma

Calor resulta em queda de 16% na média de produção de vinho nos últimos cinco anos na França

Se Trump convencer China a abandonar a força contra Taiwan, ele merece Prêmio Nobel, diz presidente de Taiwan

OMC melhora suas previsões para comércio mundial em 2025

Associação suíça denuncia tratamento 'cruel e desumano' a ativistas da flotilha para Gaza

Quatro deparecidos e 'cerca de dez feridos' em desabamento parcial de prédio em Madri