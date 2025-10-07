OMC reduz previsão de crescimento do comércio global para 0,5% no próximo ano

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial do Comércio reduziu nesta terça-feira sua previsão de crescimento do volume do comércio global de mercadorias em 2026 para 0,5%, citando os impactos esperados das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Isso representa uma revisão significativa em relação à estimativa anterior de agosto, de expansão de 1,8%.

"As perspectivas para o próximo ano são mais sombrias... Estou muito preocupada", disse a diretora-geral Ngozi Okonjo-Iweala a repórteres em Genebra.

No entanto, ela disse que o sistema comercial mundial está mostrando resiliência, com o sistema multilateral baseado em regras proporcionando alguma estabilidade em meio à turbulência comercial.

Para 2025, a OMC atualizou sua previsão para o volume de comércio global para 2,4%, de 0,9% anteriormente, impulsionado principalmente pela antecipação das importações para os Estados Unidos antes dos aumentos de tarifas e do crescimento do comércio de produtos relacionados à IA.

As decisões tarifárias de Trump desde que assumiu o cargo em janeiro chocaram os mercados financeiros e provocaram uma onda de incerteza na economia global.

Em 7 de agosto, Trump impôs tarifas mais altas sobre as importações de dezenas de países, deixando importantes parceiros comerciais, como Suíça, Brasil e Índia, lutando por um acordo melhor, enquanto a UE fechou um acordo que estabeleceu tarifas de 15% sobre a maioria das importações.

