Topo

Notícias

Nova espécie de rã venenosa é descoberta na Amazônia peruana

07/10/2025 08h42

Uma equipe de cientistas descobriu uma nova espécie de rã venenosa na Amazônia peruana, com cores vivas e medindo apenas alguns milímetros, informou na segunda-feira (6) o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp).

A nova espécie de anfíbio, denominada Ranitomeya hwata, tem apenas "15 mm de comprimento", informou o órgão em comunicado, sem especificar a data da descoberta.

Isso a torna uma das "espécies menores do gênero Ranitomeya", caracterizadas por suas cores vivas e comportamento reprodutivo único.

Os machos recrutam "várias fêmeas por local de reprodução", explicou a Sernanp.

Seus indivíduos habitam exclusivamente em florestas de bambu do gênero Guadua.

Este tipo de rã utiliza as cavidades ocas dos caules dessas plantas, onde se acumula água da chuva, para se reproduzir.

O novo anfíbio foi descoberto no Parque Nacional Alto Purús, localizado entre as regiões de Ucayalí e Madre de Dios, na fronteira com o Brasil.

"Esta descoberta destaca o grande valor das áreas naturais protegidas como refúgios de biodiversidade e espécies únicas", indicou o Sernanp.

cm/vel/cjc/jmo/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Macron é pressionado a acabar com "bagunça" política na França

Ex-primeiro-ministro de Macron pede que ele renuncie para resolver crise na França

Trio vence Nobel de Física por descoberta do efeito túnel quântico

Brasil crescerá 2,4% em 2025, diz Banco Mundial

Nova espécie de rã venenosa é descoberta na Amazônia peruana

Freio nas energias renováveis dificulta alcançar meta da COP28

Venda de ruas em SP: Prefeitura de SP sanciona lei que permitirá leilão

Trump suspende contato diplomático com a Venezuela, diz autoridade dos EUA

Quem é Marco Rubio, ex-rival de Trump escalado para negociar com o Brasil

Metanol afetou bebidas caras; no dia que falsificarem Coca-Cola, vou me preocupar, diz Tarcísio

Buscas em escola que desabou na Indonésia terminam com 67 mortos