Nobel de Medicina, de excursão pelas montanhas, finalmente fica sabendo de seu prêmio

07/10/2025 09h47

Após muitas ligações não atendidas, o comitê do Prêmio Nobel conseguiu falar nesta terça-feira (7) com o cientista premiado com o Nobel de Medicina, o americano Fred Ramsdell, que estava em um passeio "desconectado" quando a notícia foi anunciada.

O pesquisador declarou ao The New York Times que na segunda-feira estava terminando um passeio de três semanas pela natureza com o telefone em modo avião, enquanto os organizadores do Nobel, os veículos de imprensa e seus amigos tentavam contactá-lo sem sucesso.

Finalmente, ficou sabendo que havia ganhado o Prêmio Nobel de Medicina por intermédio de sua esposa. A mulher comentou que seu telefone estava inundado de mensagens quando recuperou o sinal, já que o casal fez uma parada em Montana para encerrar as férias que incluíram trilhas e acampamentos nas montanhas dessa região.

O jornal indicou que Ramsdell havia tentado retornar a ligação para Thomas Perlmann, secretário-geral da Assembleia Nobel, mas já era muito tarde na Suécia. Finalmente, conseguiram se falar na manhã desta terça-feira.

Na segunda-feira, a Sonoma Biotherapeutics, o laboratório onde Ramsdell trabalha, declarou à AFP que o cientista estava "vivendo seu melhor momento" em uma excursão de trilhas "desconectado".

O amigo e colega de Ramsdell, Jeffrey Bluestone, cofundador do laboratório, declarou à AFP que também não havia conseguido falar com ele.

Ramsdell divide o prêmio com Mary Brunkow, de Seattle, Washington, e Shimon Sakaguchi, da Universidade de Osaka, Japão, por suas descobertas relacionadas ao funcionamento do sistema imunológico.

O pesquisador, de 64 anos, declarou ao The New York Times que tenta passar o maior tempo possível nas montanhas. Sobre o prêmio, mostrou-se "grato e honrado".

