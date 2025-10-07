Topo

Notícias

No Dr com Demori, historiadora analisa o conflito na Faixa de Gaza

07/10/2025 09h25

A historiadora Arlene Clemesha é a convidada do programa DR com Demori. Na entrevista, a especialista faz uma análise sobre a situação crítica na Faixa de Gaza. Ela aborda a falta de conhecimento sobre o território palestino e a diferença entre antissemitismo e antissionismo. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (7), na TV Brasil.

Considerada uma das principais estudiosas brasileiras em torno da questão judaica e da história da Palestina moderna, Arlene Clemesha é autora de diversas obras que detalham as complexidades do tema. Na conversa, a escritora aponta que o antissemitismo assumiu diversas formas ao longo das décadas.

Notícias relacionadas:

"Houve um período histórico, no começo do século XX, em que ele era voltado também contra a esquerda, porque a classificavam como totalmente judaica e diziam que queria dominar o mundo pelo comunismo. Então, já teve tantas formas, mas sempre foi útil ao poder", lembra.

Para Clemesha, o antissemitismo é "um ódio infundado, sem base na realidade; porém, hoje em dia, ele tem um caráter racial, ou seja, é uma forma de racismo". Nesse sentido, a historiadora reflete sobre o movimento sionista, que deriva de uma doutrina político-ideológica. "Ele combina nacionalismo e colonialismo. Um projeto colonialista que implicou na expulsão do povo palestino de sua terra", afirma.

Ao DR com Demori, a historiadora reflete que não há uma fronteira ou constituição clara para entender os limites do conflito. "É algo mais profundo, uma simbiose, muito mais forte. Uma identificação construída com outras bases", revela. No entanto, ela acrescenta: "A crítica, por exemplo, que a esquerda ou os defensores dos direitos humanos fazem não é a negação do direito à existência, mas a exigência de que se pare com o genocídio de uma população".

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil.

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand                                                                 

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Serviço

DR com Demori - Arlene Clemesha

Terça-feira, 7 de outubro, às 23h, na TV Brasil e Rádio MEC
Quarta-feira, 8 de outubro, às 4h30, na TV Brasil

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Megainvestimentos em IA não são uma 'bolha', mas sim 'a nova realidade', afirma executiva da OpenAI

Lula diz que PP e União erram se punir ministros: 'Por que essa pequenez?'

Governo brasileiro anuncia libertação de 13 brasileiros da flotilha para Gaza

Prefeita recém-eleita é esfaqueada na Alemanha

Cidade da Sibéria registra ataque com drones pela primeira vez

Homem acusado de estuprar Gisèle Pelicot sabia que ela estava dormindo, diz investigador

Algodão/Imea: demanda de pluma em MT é estimada em 2,71 mi de t na safra 2025/26

Milho/Imea: oferta em MT é projetada em 53,29 milhões de t na safra 2025/26

Soja/Imea: demanda em MT é estimada em 47,11 milhões de t na safra 25/26

Nobel de Medicina, de excursão pelas montanhas, finalmente fica sabendo de seu prêmio

Jornalista José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade, morre aos 84 anos