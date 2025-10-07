No aniversário da guerra, Hamas diz que está falando sério sobre acordo de Gaza, mas ainda tem condições

Por Nidal al-Mughrabi e Maayan Lubell

SHARM EL-SHEIKH, Egito (Reuters) - O Hamas disse nesta terça-feira que quer chegar a um acordo para acabar com a guerra em Gaza com base no plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ainda tem um conjunto de exigências, uma declaração que sinaliza que as negociações indiretas com Israel no Egito podem ser difíceis e demoradas.

Trump, no entanto, expressou otimismo nesta terça-feira sobre o progresso em direção a um acordo em Gaza e disse que uma equipe dos EUA tinha acabado de sair para participar das negociações.

"Acho que existe a possibilidade de termos paz no Oriente Médio" além de apenas Gaza, disse ele aos repórteres no Salão Oval.

Fawzi Barhoum, autoridade sênior do Hamas, expôs a posição do Hamas no segundo aniversário do ataque do grupo militante palestino contra Israel, que desencadeou a guerra de Gaza, e um dia após o início das negociações indiretas em Sharm el-Sheikh, no Egito.

As negociações parecem ser as mais promissoras até agora para pôr fim a uma guerra que matou dezenas de milhares de palestinos e devastou Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram levadas para Gaza como reféns.

Mas as autoridades de todos os lados pediram cautela quanto às perspectivas de um acordo rápido, enquanto os israelenses se lembravam do dia mais sangrento para os judeus desde o Holocausto e os habitantes de Gaza expressavam esperança de um fim para o sofrimento causado por dois anos de guerra.

HAMAS ESTABELECE CONDIÇÕES

"A delegação do movimento (Hamas) que participa das negociações atuais no Egito está trabalhando para superar todos os obstáculos para chegar a um acordo que atenda às aspirações do nosso povo em Gaza", disse Barhoum em uma declaração televisionada.

Ele disse que um acordo deve garantir o fim da guerra e a retirada total de Israel da Faixa de Gaza - condições que Israel nunca aceitou. Israel, por sua vez, quer que o Hamas se desarme, algo que o grupo rejeita.

O Hamas quer um cessar-fogo permanente e abrangente, uma retirada completa das forças israelenses e o início imediato de um processo de reconstrução abrangente sob a supervisão de um "órgão tecnocrático nacional" palestino, disse ele.

Ressaltando os obstáculos que estão por vir nas negociações, um grupo de facções palestinas, incluindo o Hamas, emitiu uma declaração prometendo uma "postura de resistência por todos os meios" e dizendo que "ninguém tem o direito de ceder as armas do povo palestino".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não comentou imediatamente sobre o status das negociações.

As autoridades norte-americanas sugeriram que, inicialmente, querem concentrar as negociações no fim dos combates e na logística de como os reféns e prisioneiros palestinos em Israel seriam libertados. Mas o Catar, um dos mediadores, disse que muitos detalhes ainda precisam ser resolvidos, indicando que qualquer acordo não é iminente.

Na ausência de um cessar-fogo, Israel continuou com sua ofensiva em Gaza, aumentando seu isolamento internacional.

Os oponentes das ações de Israel em Gaza realizaram protestos em Sydney, na Austrália, e em algumas cidades europeias no aniversário do ataque do Hamas, apesar das denúncias feitas por políticos que disseram que tais marchas corriam o risco de glorificar a violência.

ESPERANÇAS DE UM AVANÇO POR PARTE DOS CIVIS DE AMBOS OS LADOS

No aniversário, alguns israelenses visitaram os locais que foram mais atingidos naquele dia.

Orit Baron estava no local do festival de música Nova, no sul de Israel, ao lado de uma foto de sua filha Yuval, que foi morta com seu noivo Moshe Shuva. Eles estavam entre as 364 pessoas que foram baleadas, espancadas ou queimadas até a morte no local.

"Eles deveriam ter se casado em 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. E ambas as famílias decidiram, porque na verdade eles foram encontrados (mortos) juntos e os trouxeram para nós juntos, que o funeral seria em conjunto", disse Baron.

"Eles estão enterrados um ao lado do outro porque nunca foram separados."

Os israelenses esperam que as negociações em Sharm el-Sheikh levem em breve à libertação de todos os 48 reféns ainda mantidos em Gaza, dos quais acredita-se que 20 ainda estejam vivos.

"É como uma ferida aberta, os reféns, não posso acreditar que já se passaram dois anos e eles ainda não voltaram para casa", disse Hilda Weisthal, 43 anos.

Em Gaza, o palestino Mohammed Dib, de 49 anos, esperava o fim de um conflito que causou um desastre humanitário, deslocou muitos palestinos várias vezes e matou mais de 67.000 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

"Já faz dois anos que estamos vivendo com medo, horror, deslocamento e destruição", disse ele.

SEM CESSAR-FOGO APÓS DOIS ANOS DE GUERRA

Na violência mais recente, moradores de Khan Younis, no sul de Gaza, e da Cidade de Gaza, no norte, relataram novos ataques de tanques, aviões e barcos israelenses na madrugada desta terça-feira.

Militantes de Gaza dispararam foguetes através da fronteira no início desta terça-feira, disparando sirenes de ataque aéreo no kibutz israelense Netiv Haasara, e as tropas israelenses continuavam a enfrentar homens armados dentro do enclave, disseram militares israelenses.

Israel e o Hamas endossaram os princípios gerais por trás do plano de Trump, segundo os quais os combates cessariam, os reféns seriam libertados e a ajuda chegaria a Gaza. O plano também conta com o apoio de países árabes e ocidentais.

Mas uma autoridade envolvida no planejamento do cessar-fogo e uma fonte palestina disseram que o prazo de 72 horas dado por Trump para o retorno dos reféns pode ser inatingível para os reféns mortos, pois seus restos mortais podem precisar ser localizados e recuperados.

Mesmo que um acordo seja fechado, ainda haverá dúvidas sobre quem governará Gaza e a reconstruirá, e quem financiará o enorme custo da reconstrução. Trump e Netanyahu descartam qualquer papel para o Hamas.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi no Cairo, Maayan Luubell em Jerusalém, Reuters television em Sharm el-Sheikh e Charlotte Van Campenhout em Amseterdã)