Nikkei fecha em máxima recorde com ganhos em setor de chips

TÓQUIO (Reuters) - O índice acionário japonês Nikkei fechou em uma máxima recorde nesta terça-feira pela terceira sessão consecutiva, com as ações relacionadas a chips acompanhando os avanços de seus pares norte-americanos, embora o impulso inicial tenha diminuído depois que investidores realizaram lucros com a recente alta.

O Nikkei permaneceu em 47.950,88 pontos. Mais cedo na sessão, o índice chegou a avançar até 1%, atingindo um pico recorde de 48.527,33 pontos.

"Os investidores realizaram lucros na máxima do Nikkei, de modo que os avanços foram fracos, mas o impulso ainda é forte", disse Kazuaki Shimada, estrategista-chefe da IwaiCosmo Securities.

O Nikkei subiu 4,8% no pregão anterior, marcando seu maior ganho em um único dia desde o início de abril, depois que Sanae Takaichi foi praticamente confirmada como a próxima primeira-ministra do país, aumentando as expectativas de um novo estímulo fiscal e uma política monetária flexível.

A fabricante de equipamentos de teste de chips Advantest subiu 0,64%, enquanto o SoftBank Group, um investidor em empresas relacionadas à IA, avançou 1,11%, tornando-se o maior impulsionador do Nikkei.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,01%, a 47.950 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG permaneceu fechado.

. Em XANGAI, o índice SSEC não abriu.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI ficou fechado.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,68%, a 27.211 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,14%, a 4.472 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,27%, a 8.956 pontos.

(Reportagem de Junko Fujita)