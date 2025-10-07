Netanyahu promete 'retorno de todos os reféns' no aniversário do ataque de 7 de outubro

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu, nesta terça-feira (7), coincidindo com o segundo aniversário do ataque do movimento islamista palestino Hamas de 7 de outubro de 2023, conquistar todos os objetivos da guerra em Gaza, a começar pela libertação dos reféns.

"Vivemos dias transcendentais, decisivos. Continuaremos atuando para conquistar todos os objetivos da guerra: o retorno de todos os sequestrados, a eliminação do governo do Hamas e a garantia de que Gaza nunca mais represente uma ameaça a Israel", disse Netanyahu em comunicado.

