Netanyahu fala em 'dias cruciais' em meio à negociação com Hamas por reféns

No dia em que o ataque do Hamas a Israel completa dois anos, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, divulgou uma carta em que afirma que o conflito contra o grupo extremista está em dias cruciais para uma tomada de decisão.

O que aconteceu

Netanyahu citou a eliminação do Hamas como um dos objetivos em trecho do texto. "Cidadãos de Israel, estamos em dias cruciais de decisão. Continuaremos a agir para alcançar todos os objetivos da guerra: A libertação de todos os reféns, a eliminação do regime do Hamas e a garantia de que Gaza nunca mais representará uma ameaça para Israel."

Primeiro-ministro escreveu que o país foi ferido gravemente. "Nossos inimigos sedentos de sangue nos feriram gravemente, mas não nos destruíram. Eles rapidamente descobriram a imensa força do povo de Israel".

Na carta, Netanyahu também diz que destruiu o "eixo iraniano". Em junho, tanto o israelense quanto o Irã declararam vitória no conflito que durou 12 dias. (veja mais abaixo a carta na íntegra)

Cessar-fogo em Gaza

No segundo dia de negociações, Hamas e Israel parecem mais perto de um acordo. O movimento islâmico divulgou na manhã de hoje as condições para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Porta-voz do grupo, Fawzi Barhoum disse que sua delegação busca "superar todos os obstáculos" para um acordo que atenda às "aspirações do povo de Gaza". O grupo extremista listou suas principais exigências. Dentre elas estão:

Um cessar-fogo permanente e abrangente; A retirada completa das forças israelenses de toda a Faixa de Gaza; A entrada irrestrita de ajuda humanitária e de emergência; O retorno dos deslocados às suas casas; O início imediato de um processo de reconstrução completo, supervisionado por um órgão nacional palestino de tecnocratas; Um acordo justo de troca de prisioneiros.

Apesar da sinalização, Barhoum acusou Israel de tentar "obstruir e frustrar" a atual rodada de negociações. "Apesar da força militar brutal, do apoio ilimitado e da total parceria americana na guerra de extermínio em Gaza, eles não conseguiram e não conseguirão alcançar uma falsa imagem de vitória", completou.

Israel, por sua vez, manteve bombardeios a Gaza. As Forças de Defesa do país confirmaram a realização de operações "cirúrgicas" contra alvos do grupo palestino hoje.

Estamos próximos da paz no Oriente Médio, diz Trump. "Estamos muito perto de chegar a um acordo sobre o Oriente Médio que trará paz ao Oriente Médio. [...] "Há uma chance real de conseguirmos fazer algo", disse o presidente dos EUA, em entrevista à imprensa hoje.

Carta de Netanyahu na íntegra

Dois anos se passaram desde o ataque de 7 de outubro - o horrível massacre dos nossos irmãos e irmãs, moradores do Neguev Ocidental e participantes da festa Nova.

Pagamos um preço extremamente doloroso. Bebês, crianças, adultos e idosos foram brutalmente assassinados com uma crueldade chocante pelos terroristas do Hamas. 251 homens e mulheres foram sequestrados para os túneis do terror na Faixa de Gaza.

Minha esposa e eu curvamos nossas cabeças em memória dos nossos caídos e heróis, cuja imagem estará gravada em nossos corações para sempre. Abraçamos com carinho as famílias enlutadas, desejamos uma recuperação completa aos feridos no corpo e na alma, e, claro, continuamos a agir de todas as formas para a libertação de todos os reféns - vivos e mortos.

Nossos inimigos sedentos de sangue nos feriram gravemente, mas não nos destruíram. Eles rapidamente descobriram a imensa força do povo de Israel.

A 'Guerra da Restauração' nas sete frentes é uma guerra crucial pelo lar - uma guerra pela nossa própria existência e futuro.

Junto com a dor imensa, sentimos um orgulho tremendo pela maravilhosa resiliência do nosso Estado.

Nossos soldados e comandantes revidam o ataque àqueles que nos querem mal em todas as frentes, próximas e distantes. Quem levanta a mão contra nós sofre golpes de martelo sem precedentes.

Juntos destruímos o eixo iraniano, juntos mudamos a face do Oriente Médio, juntos garantiremos a eternidade de Israel.

Cidadãos de Israel, Estamos em dias cruciais de decisão. Continuaremos a agir para alcançar todos os objetivos da guerra: A libertação de todos os reféns, a eliminação do regime do Hamas e a garantia de que Gaza nunca mais representará uma ameaça para Israel.

Juntos resistiremos - e juntos, com a ajuda de Deus, venceremos.