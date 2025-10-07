10 palavras em português que não têm plural e muita gente não sabe

O português é uma língua cheia de nuances e pequenas armadilhas. Entre elas, estão palavras que simplesmente não admitem plural. Apesar de parecer natural acrescentar um "s" ou "es" no final, essas palavras permanecem sempre no singular, e conhecer esses casos evita deslizes comuns tanto na fala quanto na escrita.

Por que algumas palavras não têm plural?

Algumas palavras carregam um significado completo por si mesmas, tornando desnecessária qualquer variação. Ou seja, elas já transmitem uma ideia inteira, e acrescentar um plural seria redundante. Segundo especialistas em linguística, essa característica está ligada a fatores como origem, fonética e etimologia.

Por exemplo, termos como "bônus" (bom, vantajoso, útil), vieram do latim já sem plural. Outras, como "atlas", mantêm-se invariáveis por razões fonéticas e históricas. O português, assim, apresenta essas exceções que fogem à regra geral do "s" no final para indicar plural.

10 exemplos do dia a dia

Muitas palavras comuns são invariáveis, mas a tendência é tentar pluralizá-las sem perceber. Entre as mais conhecidas estão:

Lápis - certo: "Dois lápis", errado: "lápises"; Ônibus - certo: "Vários ônibus", errado: "ônibuses"; Fênix - certo: "A fênix renasceu", errado: "fênixes" (embora o plural em alguns contextos literários seja aceito, na maioria dos usos se mantém singular); Vírus - certo: "O vírus se espalhou", errado: "víruses"; Pires - certo: "O pires quebrou", errado: "pireses"; Ônix - certo: "O colar de ônix é bonito", errado: "ônixes"; Atlas - certo: "O atlas de geografia", errado: "atlases" (apesar de alguns dicionários aceitarem, o uso tradicional mantém invariável); Tórax - certo: "A dor no tórax", errado: "tóraxes"; Bônus - certo: "Recebi um bônus este mês", errado: "bônuses"; Status - certo: "Seu status na empresa mudou", errado: "statuses".

O hábito e a associação automática da regra do plural fazem com que esses erros sejam frequentes. Mas, uma vez que você conheça os casos, fica mais fácil falar e escrever corretamente.