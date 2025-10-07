MP das bets e bancos: veja como parlamentares votaram em comissão especial

Uma comissão mista especial de deputados e senadores aprovou hoje por 13 votos a 12 a Medida Provisória 1303, que cria novas regras tributárias para sites de apostas e bancos no Brasil.

O que aconteceu

MP tributa ganhos com investimentos em operações de crédito e em apostas esportivas. A expectativa do governo é que a medida abra um crédito biliionário no orçamento em 2026.

Proposta precisa ser votada em plenário até amanhã para não perder validade. Houve uma tentativa de passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu.

Alguns partidos foram contra. O União Brasil, que tem ministérios no governo, mas determinou o desembarque da base, orientou a bancada contra o projeto. O PL, principal partido opositor, também se posicionou contrário.

Caso texto passe, imposto para fintechs deve subir. A proposta prevê aumento de 9% para 15% da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para empresas do tipo —entre outras mudanças.

Expectativa do governo é de arrecadar R$ 17 bilhões em 2026 com as novas regras. O valor seria ainda maior se o texto original não tivesse passado por alterações no Congresso.

Como votaram

A favor

Senador Eduardo Braga (MDB-AM)

Senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Senador Randolfe Rodrigues (PT-AP)

Senador Chico Rodrigues (PSB-RR)

Senador Rogério Carvalho (PT-SE)

Senador Weverton (PDT-MA)

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE)

Deputado Henderson Pinto (MDB-PA)

Deputado Átila Lins (PSD-AM)

Deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

Deputado Carlos Zarattini (PT-SP)

Deputado Zé Neto (PT-BA)

Deputado Túlio Gadelha (Rede-PE)

Contra

Senador Efraim Filho (União-PB)

Senador Wellington Fagundes (PL-MT)

Senador Izalci Lucas (PL-DF)

Senadora Tereza Cristina (PP-MS)

Senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Deputado Rodrigo da Zaeli (PL-MT)

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Deputado Marangoni (União-SP)

Deputado Pedro Lupion (PP-PR)

Deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG)

Deputado Raimundo Costa (Podemos-BA)

Deputado Beto Pereira (PSDB-MS)