MP das bets e bancos: veja como parlamentares votaram em comissão especial
Uma comissão mista especial de deputados e senadores aprovou hoje por 13 votos a 12 a Medida Provisória 1303, que cria novas regras tributárias para sites de apostas e bancos no Brasil.
O que aconteceu
MP tributa ganhos com investimentos em operações de crédito e em apostas esportivas. A expectativa do governo é que a medida abra um crédito biliionário no orçamento em 2026.
Proposta precisa ser votada em plenário até amanhã para não perder validade. Houve uma tentativa de passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu.
Alguns partidos foram contra. O União Brasil, que tem ministérios no governo, mas determinou o desembarque da base, orientou a bancada contra o projeto. O PL, principal partido opositor, também se posicionou contrário.
Caso texto passe, imposto para fintechs deve subir. A proposta prevê aumento de 9% para 15% da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para empresas do tipo —entre outras mudanças.
Expectativa do governo é de arrecadar R$ 17 bilhões em 2026 com as novas regras. O valor seria ainda maior se o texto original não tivesse passado por alterações no Congresso.
Como votaram
A favor
Senador Eduardo Braga (MDB-AM)
Senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS)
Senador Randolfe Rodrigues (PT-AP)
Senador Chico Rodrigues (PSB-RR)
Senador Rogério Carvalho (PT-SE)
Senador Weverton (PDT-MA)
Senador Alessandro Vieira (MDB-SE)
Deputado Henderson Pinto (MDB-PA)
Deputado Átila Lins (PSD-AM)
Deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)
Deputado Carlos Zarattini (PT-SP)
Deputado Zé Neto (PT-BA)
Deputado Túlio Gadelha (Rede-PE)
Contra
Senador Efraim Filho (União-PB)
Senador Wellington Fagundes (PL-MT)
Senador Izalci Lucas (PL-DF)
Senadora Tereza Cristina (PP-MS)
Senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
Deputado Rodrigo da Zaeli (PL-MT)
Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
Deputado Marangoni (União-SP)
Deputado Pedro Lupion (PP-PR)
Deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG)
Deputado Raimundo Costa (Podemos-BA)
Deputado Beto Pereira (PSDB-MS)