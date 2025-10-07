Moraes autoriza Ciro Nogueira e Valdemar para visitar Bolsonaro

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Conforme a determinação, a visita de Ciro deve ocorrer no próximo dia 9, entre 9h e 18h. O encontro do senador ocorrerá dias após ele protagonizar uma discussão com o governador de Goiás e pré-candidato ao Planalto, Ronaldo Caiado (União).

Já o presidente do PL foi autorizado a visitar Bolsonaro no dia 20. Além deles, os senadores Marcos Pontes (PL-SP) e Márcio Bittar (PL-AC) também poderão encontrar com o ex-presidente. O deputado federal e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), foi autorizar a visitar o ex-presidente no dia 17.

As visitas dos políticos ocorrem em meio a discussão sobre um nome da direita para 2026. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e deve dar sua benção até o próximo ano.

Em entrevista ao jornal O Globo, Ciro citou dois governadores, mas deixou Caiado de fora. O senador e presidente do PP falou de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e de Ratinho Jr (PSD-PR). O governador de Goiás criticou a postura de Ciro e disse que ele presta um "desserviço à direita".

Tarcísio diz que vai concorrer à reeleição em São Paulo. Segundo o presidente do PP, entretanto, o governador aceitará ser candidato à Presidência, caso Bolsonaro faça um pedido. "Ele queria ser candidato ao Senado em Goiás, tinha apoio do Ronaldo Caiado, mas o Bolsonaro disse: 'você vai para São Paulo, vai ser governador e vai ganhar a eleição'. Ele obedeceu e venceu", disse Ciro.