Miran, do Fed, não discutiu a possibilidade de se tornar chair do banco central

NOVA YORK (Reuters) - O diretor do Federal Reserve Stephen Miran disse nesta terça-feira, como parte de comentários sobre o balanço patrimonial do banco central, que as regulamentações bancárias ainda são muito rígidas, acrescentando que não conversou com ninguém sobre a possibilidade de suceder o atual chair do Fed, Jerome Powell.

Miran disse, em um evento realizado pelo Deutsche Bank, acreditar que as regulamentações bancárias ainda são excessivamente restritivas.

Ele se recusou a dizer o tamanho que o balanço patrimonial do Fed deve ter, afirmando que o nível é, em última análise, um produto das regras sob as quais os bancos estão operando.

Sobre a possibilidade de substituir Powell quando seu mandato terminar, Miran disse que "não conversei com ninguém sobre isso, nem pretendo me envolver nesse processo de forma alguma".

(Por Michael S. Derby)