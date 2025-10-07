Miran, do Fed, diz que calmaria do mercado de títulos é apoio para cortes nos juros

NOVA YORK (Reuters) - O diretor do Federal Reserve Stephen Miran disse nesta terça-feira que a relativa calmaria atual do mercado de títulos, medida pelas taxas de juros de longo prazo, apoia um impulso para reduzir as taxas de juros de forma agressiva.

Considerando que os sinais do mercado em reação às mudanças de política do Fed podem trazer um feedback valioso após uma alteração de política, Miran disse: "Eu diria que o comportamento do mercado de títulos no ano passado corroborou meu argumento" de que as taxas precisavam ser mais altas, "e este ano, até agora, está novamente corroborando meu argumento" para um ritmo rápido de flexibilização. Ele estava falando em um evento realizado pela Managed Funds Association em Nova York.

Miran, que está de licença da Casa Branca de Trump para atuar como diretor do Fed, queria que o banco central implementasse um corte mais agressivo nas taxas do que o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu na reunião de política do mês passado. Miran reiterou em sua apresentação que uma moderação esperada na inflação, bem como mudanças no estado subjacente da economia, continuam a justificar cortes agressivos nas taxas.

O fato de o mercado de títulos ter aceitado a última flexibilização do Fed com pouca reação é um sinal de que ele apoia uma redução rápida das taxas, disse Miran.

O diretor do Fed também disse que, em meio a uma paralisação do governo devido a disputas políticas sobre o orçamento, os dados do governo dos EUA ainda são o "padrão ouro", embora "tenha havido uma certa deterioração na qualidade nos últimos anos devido, em parte, ao declínio das taxas de resposta".

"As pessoas precisam acreditar que os dados refletem o verdadeiro estado da economia e não... são adulterados para atingir um determinado resultado político", observou Miran. Seu comentário foi feito no momento em que Trump tenta instalar um aliado no Bureau de Estatísticas do Trabalho, depois que ele demitiu a chefe anterior em agosto, na esteira de um fraco relatório de empregos, levantando questões sobre a confiabilidade dos dados.

Considerando alguns dos problemas com os dados do governo, "acho que é importante ter uma responsabilidade democrática para que se possa ter certeza de que se está colocando em prática uma liderança" nos órgãos do governo que consiga "melhorar as coisas ao longo do tempo, mas isso não é realmente uma questão do Federal Reserve", disse Miran.

(Reportagem de Michael S. Derby)