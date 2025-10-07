Ministério da Justiça cria comitê sobre crise de bebidas contaminadas por metanol

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério da Justiça anunciou nesta terça-feira a criação de um comitê para discutir casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas, após uma série de casos registrados no país, alguns que resultaram em mortes.

A medida foi anunciada após reunião realizada pela pasta com representantes da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), além da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP) e da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF).

"O grupo terá como foco promover uma resposta rápida e articulada para conter os casos de intoxicação por metanol, fortalecer o setor produtivo afetado e integrar informações e boas práticas entre o poder público e a iniciativa privada", afirmou o ministério.

O grupo vai funcionar "inicialmente, de forma informal", por meio de reuniões online, disse o ministério.

Segundo o Ministério da Saúde, até 6 de outubro, o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação. Duas mortes foram confirmadas no Estado de São Paulo e 12 óbitos seguiam sendo investigados.

O Ministério da Saúde afirmou ainda que comprou 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol junto a uma empresa japonesa e que o lote deve chegar ao Brasil ainda nesta semana.

O comitê do Ministério da Justiça será coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), com o objetivo de "permitir trocas ágeis de informações, acelerar medidas para identificar e retirar do mercado produtos adulterados e restabelecer a confiança dos consumidores".

