México goleia anfitrião Chile (4-1) e avança às quartas do Mundial Sub-20

O México goleou o Chile, anfitrião do Mundial Sub-20, por 4 a 1 nesta terça-feira (7), e avançou para as quartas de final do torneio, onde vai enfrentar Argentina ou Nigéria.

Os mexicanos abriram o placar aos 26 minutos com um chute forte do atacante Tahiel Jiménez, após uma assistência do jovem meia-atacante Gilberto Mora, de apenas 16 anos.

O Chile dominou a posse de bola e criou mais chances após o intervalo, mas um disparo de fora da área do meio-campista Iker Fimbres silenciou o Estádio Elías Figueroa, em Valparaíso (a 100 km de Santiago), aos 67 minutos.

O México ampliou com o ponta Hugo Camberos, que recebeu um passe dentro da área e finalizou sem chances para o goleiro já na reta final (80').

A chuva de gols continuou com outro chute de Camberos seis minutos depois (86'), contra uma seleção chilena já em choque emocional.

O Chile marcou o gol de honra por meio de seu capitão Juan Rossel, logo em seguida (88').

Os anfitriões fecharam uma decepcionante campanha no Mundial Sub-20, na qual venceram apenas na partida de abertura do torneio e se classificaram para as oitavas de final apenas por receberem menos cartões amarelos que o Egito, com quem empataram com três pontos no Grupo A.

O México, vice-campeão na edição de 1977, vai enfrentar Argentina ou Nigéria, que vão duelar nesta quarta-feira, no Estádio Nacional, em Santiago, às 16h30 (horário de Brasília).

--- Jogos das oitavas de final do Mundial Sub-20 (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Ucrânia - Espanha 0 - 1

Chile - México 1 - 4

- Quarta-feira:

Argentina - Nigéria em Santiago (16h30)

Colômbia - África do Sul em Talca (16h30)

Paraguai - Noruega em Talca (20h00)

Japão - França em Santiago (20h00)

- Quinta-feira:

Estados Unidos - Itália em Rancagua (16h30)

Marrocos - Coreia do Sul em Rancagua (20h00)

