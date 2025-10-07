Topo

Notícias

Mercado Livre lança programa de fidelidade com acesso a quatro streamings

São Paulo

07/10/2025 15h35

O Mercado Livre anunciou o lançamento de um novo programa de fidelidade no Brasil. Em uma única assinatura, os clientes terão acesso aos serviços de streaming da Netflix, Disney+, HBO Max e Apple TV+, combinados com benefícios como cashback, envios rápidos e cupons exclusivos no Mercado Livre e no Mercado Pago.

Nos bastidores, a expectativa é de que a medida tenha efeito concorrencial sobre outros serviços que disponibilizam múltiplos streamings, já que o preço promocional será de

R$ 39,90 até o começo de dezembro.

Após o período promocional de lançamento, a assinatura custará R$74,90 mensais.

Em geral, a lógica de plataformas de comércio eletrônico disponibilizarem também conteúdo é a de ampliar fontes de receita, seja via publicidade, seja por meio do aumento da recorrência com a qual os clientes têm contato com a plataforma.

Assim se ampliam as oportunidades de vendas e concessão de crédito e outros serviços financeiros.

"Essa proposta une três mundos - streaming, e-commerce e banco digital - para que nossos usuários possam economizar, aproveitar e resolver tudo em um só lugar", afirma Pablo García, vice-presidente de Loyalty & Entertainment do Mercado Livre.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Não há registro de lotes de café contaminados com metanol no Brasil

Senadores acusam procuradora-geral dos EUA de politizar a Justiça

EUA pondera próximas ações contra a Venezuela após declarar guerra contra cartéis

'De partir o coração', diz Gattuso sobre Gaza antes de jogo entre Itália e Israel

Hamas "quer garantias de Trump" para um acordo de trégua em Gaza, diz negociador

Tenista dinamarquês Holger Rune defende tempos técnicos devido ao calor excessivo

Trump se diz otimista sobre acordo para Gaza

Hamas "quer garantias de Trump" sobre acordo para trégua em Gaza (principal negociador)

Conselho de Ética instaura processos contra deputados por motim em reação à prisão de Bolsonaro

Catar e Turquia enviam representantes para negociações sobre Gaza no Egito

Dembélé vai comemorar Bola de Ouro com seu primeiro clube no domingo