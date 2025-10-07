Mercado Livre lança programa de fidelidade com acesso a quatro streamings

O Mercado Livre anunciou o lançamento de um novo programa de fidelidade no Brasil. Em uma única assinatura, os clientes terão acesso aos serviços de streaming da Netflix, Disney+, HBO Max e Apple TV+, combinados com benefícios como cashback, envios rápidos e cupons exclusivos no Mercado Livre e no Mercado Pago.

Nos bastidores, a expectativa é de que a medida tenha efeito concorrencial sobre outros serviços que disponibilizam múltiplos streamings, já que o preço promocional será de

R$ 39,90 até o começo de dezembro.

Após o período promocional de lançamento, a assinatura custará R$74,90 mensais.

Em geral, a lógica de plataformas de comércio eletrônico disponibilizarem também conteúdo é a de ampliar fontes de receita, seja via publicidade, seja por meio do aumento da recorrência com a qual os clientes têm contato com a plataforma.

Assim se ampliam as oportunidades de vendas e concessão de crédito e outros serviços financeiros.

"Essa proposta une três mundos - streaming, e-commerce e banco digital - para que nossos usuários possam economizar, aproveitar e resolver tudo em um só lugar", afirma Pablo García, vice-presidente de Loyalty & Entertainment do Mercado Livre.