Mega Oferta Amazon: saiba como assinar o Prime para garantir os descontos

Quer comprar os produtos que deseja gastando menos? Então fique de olho, pois começa hoje (7) a Mega Oferta Amazon Prime. Até sexta-feira, dia 10, diversos produtos estarão com descontos, em categorias como Cozinha, Eletrônicos, Beleza, Livros e Dispositivos Amazon.

Mas atenção: as ofertas são válidas apenas para assinantes do serviço Amazon Prime. Além do frete grátis sem valor mínimo e promoções exclusivas, a assinatura dá acesso a filmes e séries do Prime Video, eBooks e revistas no Prime Reading, entre outros benefícios. E é possível testá-lo gratuitamente por um mês. Confira abaixo como realizar sua assinatura e economizar.

Teste gratuito de 30 dias

A Amazon oferece um mês de teste grátis para quem quer conhecer as vantagens da plataforma e decidir se vale a pena o investimento. Caso o usuário decida não continuar, basta cancelar a assinatura antes deste período terminar, sem qualquer cobrança.

Essa é uma alternativa interessante para quem quer aproveitar os descontos exclusivos da Mega Oferta Amazon Prime, mas não pensa em manter o serviço após o evento.

Como assinar o Amazon Prime?

Confira os passos para garantir o teste gratuito e aproveitar as ofertas: Acesse o site do Amazon Prime e clique em "Teste Grátis por 30 Dias"; Selecione o tipo de assinatura desejado (mensal ou anual) e clique novamente em "Teste Grátis por 30 Dias"; Adicione suas informações, como nome, número de telefone ou e-mail e senha; Depois, clique em "Continuar" e siga as instruções para as próximas etapas. É necessário informar dados de pagamento, como um número de cartão de crédito, porém, o valor da assinatura só será descontado a partir do final do período de testes. Caso não queira mais a assinatura, é preciso cancelá-la antes do 30° dia de teste. Após isso, o Amazon Prime custa R$ 19,90/mês ou R$ 166,80/ano (R$ 13,90/mês).

Vantagens do Amazon Prime

Ofertas exclusivas;

Frete grátis em diversos produtos enviados pela Amazon e sem valor mínimo de compras;

Prime Video: acesso a filmes e séries, incluindo originais da Amazon, como "The Boys", "Reacher" e "A Roda do Tempo";

Prime Reading: aplicativo de livros da Amazon com diversas opções de eBooks e revistas;

Prime Gaming: jogos gratuitos para download, recompensas exclusivas dentro dos jogos e uma assinatura mensal gratuita na Twitch.tv;

Amazon Music Prime: acesso a músicas e podcasts sem anúncios.

