Até 27% off: confira 8 'Alexas' com desconto, a partir de R$ 329

Se você está buscando uma "Alexa" para sua casa, esse pode ser um bom momento. Diversos dispositivos com a assistente de voz estão em promoção na Mega Oferta Amazon, evento com descontos exclusivos para assinantes Prime que começa hoje e termina na sexta-feira (10).

Os alto-falantes inteligentes com Alexa com os maiores descontos são o Echo Dot (5ª geração), no clássico formato de esfera, com 27% de desconto. Há também o Echo Spot, em formato circular e semelhante a um despertador, com 18% de desconto.

Confira a seguir as principais características da família Echo e as vantagens da assistente virtual:

Tem design em formato de "metade de laranja"

Os alto-falantes são projetados para frente e é ideal para cantos e ambientes menores, como a mesa de cabeceira do quarto ou até a bancada do banheiro

É uma opção para presentear crianças

Tempo de resposta 20% mais rápido em comparação com dispositivos anteriores

Tem um formato de esfera

Oferece um som mais alto, nítido e com graves mais potentes, além de alguns recursos extras

Graças a um acelerômetro, é possível dar comandos com batidinhas no dispositivo --para pausar uma música ou desligar um alarme, por exemplo

Um termômetro embutido fornece a temperatura exata do ambiente onde ele está (e não a do exterior, oferecida por serviços de clima)

É um despertador inteligente, com tela sensível ao toque de 2,8 polegadas e resolução de 320 x 240 pixels

O dispositivo mostra a hora, permite visualizar alarmes, conferir a previsão do tempo ou ver os nomes de música

Inclui um alto-falante com direcionamento frontal de 1,73 polegadas, que proporciona sons nítidos e graves mais profundos

Possui botões de aumentar e diminuir o volume; botão de liga/desliga dos microfones;

Dimensões: 113 mm x 103 mm x 111 mm

Lançado em 2024

Alto-falante com boa qualidade sonora e capaz de se adaptar ao ambiente no qual é usado

Conecta-se com outras Echo (para ouvir música em vários ambientes), virando uma caixa de som auxiliar para o conteúdo exibido na TV Disponível nas cores preta, branca e azul

Dimensões: 144 mm x 144 mm x 133 mm

Alto-falantes projetados para trás e tela de 5,5 polegadas na parte da frente

Equipado com processador AZ2 Neural Edge da Amazon, que promete respostas até 20% mais rápidas que a geração anterior

Arranjo de microfones aprimorado, o que faz a Alexa te ouvir melhor

Câmera de 2 MP para fazer videochamadas e monitorar o ambiente quando estiver fora de casa

Reproduz vídeos do YouTube e aplicativos de streamings

Funciona como porta-retratos

Modelo lançado em 2023

Possui uma tela sensível ao toque HD de 8 polegadas

Câmera centralizada de 13 MP e tampa integrada

Recurso de enquadramento automático, que mantém a pessoa no centro da área de captura durante videochamadas para outros dispositivos com Alexa

Reproduz vídeos do YouTube e aplicativos de streamings

Funciona como porta-retratos

Dimensões: 200 mm x 139 mm x 106 mm

Tela sensível ao toque Full HD de 15,6 polegadas

Câmera de 13 MP com enquadramento automático, zoom 3x maior e tecnologia de redução de ruído

Equipado com dois woofers de 2 polegadas e dois tweeters de 0,6 polegadas

Dá acesso a aplicativos de streaming, como Prime Video, Netflix e Youtube

Dimensões: 257 mm x 407 mm x 35 mm

Formato cilíndrico

Vem com cinco alto-falantes, sendo três para frequências médias, um tweeter e um woofer, o que proporciona um som cristalino e com graves marcantes

Consegue analisar o ambiente em que está e fazer ajustes automáticos para oferecer a melhor qualidade sonora possível

É a "Alexa" com som mais potente que existe

Pré-venda da nova 'Alexa'

Com os visuais renovados e áudios mais potentes, novos alto-falantes inteligentes foram lançados pela Amazon recentemente. Além da segunda geração do Echo Studio e da quarta geração da Show 8, há os novos Echo Show 11 e Echo Dot Max.

O Guia de Compras UOL já explicou a diferença entre os novos aparelhos da linha Echo, além de revelar os preços da pré-venda no Brasil, que custam a partir de R$ 849. Até o momento, a Echo Dot Max é o único alto-falante liberado para a compra na pré-venda.

O que a Alexa faz?

cria timers e lembretes

cria listas de compras ou de tarefas

faz pesquisas na internet

informa notícias e a previsão do tempo

reproduz músicas e playlists de aplicativos de streaming

programa rotinas

controla outros dispositivos inteligentes da casa, como lâmpadas e TV

*Com informações de texto publicado em 16/07/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

