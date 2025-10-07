Até 27% off: confira 8 'Alexas' com desconto, a partir de R$ 329
Se você está buscando uma "Alexa" para sua casa, esse pode ser um bom momento. Diversos dispositivos com a assistente de voz estão em promoção na Mega Oferta Amazon, evento com descontos exclusivos para assinantes Prime que começa hoje e termina na sexta-feira (10).
Os alto-falantes inteligentes com Alexa com os maiores descontos são o Echo Dot (5ª geração), no clássico formato de esfera, com 27% de desconto. Há também o Echo Spot, em formato circular e semelhante a um despertador, com 18% de desconto.
Confira a seguir as principais características da família Echo e as vantagens da assistente virtual:
- Tem design em formato de "metade de laranja"
- Os alto-falantes são projetados para frente e é ideal para cantos e ambientes menores, como a mesa de cabeceira do quarto ou até a bancada do banheiro
- É uma opção para presentear crianças
- Tempo de resposta 20% mais rápido em comparação com dispositivos anteriores
- Tem um formato de esfera
- Oferece um som mais alto, nítido e com graves mais potentes, além de alguns recursos extras
- Graças a um acelerômetro, é possível dar comandos com batidinhas no dispositivo --para pausar uma música ou desligar um alarme, por exemplo
- Um termômetro embutido fornece a temperatura exata do ambiente onde ele está (e não a do exterior, oferecida por serviços de clima)
- É um despertador inteligente, com tela sensível ao toque de 2,8 polegadas e resolução de 320 x 240 pixels
- O dispositivo mostra a hora, permite visualizar alarmes, conferir a previsão do tempo ou ver os nomes de música
- Inclui um alto-falante com direcionamento frontal de 1,73 polegadas, que proporciona sons nítidos e graves mais profundos
- Possui botões de aumentar e diminuir o volume; botão de liga/desliga dos microfones;
- Dimensões: 113 mm x 103 mm x 111 mm
- Lançado em 2024
- Alto-falante com boa qualidade sonora e capaz de se adaptar ao ambiente no qual é usado
- Conecta-se com outras Echo (para ouvir música em vários ambientes), virando uma caixa de som auxiliar para o conteúdo exibido na TV Disponível nas cores preta, branca e azul
- Dimensões: 144 mm x 144 mm x 133 mm
- Alto-falantes projetados para trás e tela de 5,5 polegadas na parte da frente
- Equipado com processador AZ2 Neural Edge da Amazon, que promete respostas até 20% mais rápidas que a geração anterior
- Arranjo de microfones aprimorado, o que faz a Alexa te ouvir melhor
- Câmera de 2 MP para fazer videochamadas e monitorar o ambiente quando estiver fora de casa
- Reproduz vídeos do YouTube e aplicativos de streamings
- Funciona como porta-retratos
- Modelo lançado em 2023
- Possui uma tela sensível ao toque HD de 8 polegadas
- Câmera centralizada de 13 MP e tampa integrada
- Recurso de enquadramento automático, que mantém a pessoa no centro da área de captura durante videochamadas para outros dispositivos com Alexa
- Reproduz vídeos do YouTube e aplicativos de streamings
- Funciona como porta-retratos
- Dimensões: 200 mm x 139 mm x 106 mm
- Tela sensível ao toque Full HD de 15,6 polegadas
- Câmera de 13 MP com enquadramento automático, zoom 3x maior e tecnologia de redução de ruído
- Equipado com dois woofers de 2 polegadas e dois tweeters de 0,6 polegadas
- Dá acesso a aplicativos de streaming, como Prime Video, Netflix e Youtube
- Dimensões: 257 mm x 407 mm x 35 mm
- Formato cilíndrico
- Vem com cinco alto-falantes, sendo três para frequências médias, um tweeter e um woofer, o que proporciona um som cristalino e com graves marcantes
- Consegue analisar o ambiente em que está e fazer ajustes automáticos para oferecer a melhor qualidade sonora possível
- É a "Alexa" com som mais potente que existe
Pré-venda da nova 'Alexa'
Com os visuais renovados e áudios mais potentes, novos alto-falantes inteligentes foram lançados pela Amazon recentemente. Além da segunda geração do Echo Studio e da quarta geração da Show 8, há os novos Echo Show 11 e Echo Dot Max.
O Guia de Compras UOL já explicou a diferença entre os novos aparelhos da linha Echo, além de revelar os preços da pré-venda no Brasil, que custam a partir de R$ 849. Até o momento, a Echo Dot Max é o único alto-falante liberado para a compra na pré-venda.
O que a Alexa faz?
- cria timers e lembretes
- cria listas de compras ou de tarefas
- faz pesquisas na internet
- informa notícias e a previsão do tempo
- reproduz músicas e playlists de aplicativos de streaming
- programa rotinas
- controla outros dispositivos inteligentes da casa, como lâmpadas e TV
*Com informações de texto publicado em 16/07/2024.
Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.