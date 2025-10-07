Topo

Até 27% off: confira 8 'Alexas' com desconto, a partir de R$ 329

Se você está buscando uma "Alexa" para sua casa, esse pode ser um bom momento. Diversos dispositivos com a assistente de voz estão em promoção na Mega Oferta Amazon, evento com descontos exclusivos para assinantes Prime que começa hoje e termina na sexta-feira (10).

Os alto-falantes inteligentes com Alexa com os maiores descontos são o Echo Dot (5ª geração), no clássico formato de esfera, com 27% de desconto. Há também o Echo Spot, em formato circular e semelhante a um despertador, com 18% de desconto.

Confira a seguir as principais características da família Echo e as vantagens da assistente virtual:

  • Tem design em formato de "metade de laranja"
  • Os alto-falantes são projetados para frente e é ideal para cantos e ambientes menores, como a mesa de cabeceira do quarto ou até a bancada do banheiro
  • É uma opção para presentear crianças
  • Tempo de resposta 20% mais rápido em comparação com dispositivos anteriores

  • Tem um formato de esfera
  • Oferece um som mais alto, nítido e com graves mais potentes, além de alguns recursos extras
  • Graças a um acelerômetro, é possível dar comandos com batidinhas no dispositivo --para pausar uma música ou desligar um alarme, por exemplo
  • Um termômetro embutido fornece a temperatura exata do ambiente onde ele está (e não a do exterior, oferecida por serviços de clima)

  • É um despertador inteligente, com tela sensível ao toque de 2,8 polegadas e resolução de 320 x 240 pixels
  • O dispositivo mostra a hora, permite visualizar alarmes, conferir a previsão do tempo ou ver os nomes de música
  • Inclui um alto-falante com direcionamento frontal de 1,73 polegadas, que proporciona sons nítidos e graves mais profundos
  • Possui botões de aumentar e diminuir o volume; botão de liga/desliga dos microfones;
  • Dimensões: 113 mm x 103 mm x 111 mm
  • Lançado em 2024

  • Alto-falante com boa qualidade sonora e capaz de se adaptar ao ambiente no qual é usado
  • Conecta-se com outras Echo (para ouvir música em vários ambientes), virando uma caixa de som auxiliar para o conteúdo exibido na TV Disponível nas cores preta, branca e azul
  • Dimensões: 144 mm x 144 mm x 133 mm

  • Alto-falantes projetados para trás e tela de 5,5 polegadas na parte da frente
  • Equipado com processador AZ2 Neural Edge da Amazon, que promete respostas até 20% mais rápidas que a geração anterior
  • Arranjo de microfones aprimorado, o que faz a Alexa te ouvir melhor
  • Câmera de 2 MP para fazer videochamadas e monitorar o ambiente quando estiver fora de casa
  • Reproduz vídeos do YouTube e aplicativos de streamings
  • Funciona como porta-retratos
  • Modelo lançado em 2023

  • Possui uma tela sensível ao toque HD de 8 polegadas
  • Câmera centralizada de 13 MP e tampa integrada
  • Recurso de enquadramento automático, que mantém a pessoa no centro da área de captura durante videochamadas para outros dispositivos com Alexa
  • Reproduz vídeos do YouTube e aplicativos de streamings
  • Funciona como porta-retratos
  • Dimensões: 200 mm x 139 mm x 106 mm

  • Tela sensível ao toque Full HD de 15,6 polegadas
  • Câmera de 13 MP com enquadramento automático, zoom 3x maior e tecnologia de redução de ruído
  • Equipado com dois woofers de 2 polegadas e dois tweeters de 0,6 polegadas
  • Dá acesso a aplicativos de streaming, como Prime Video, Netflix e Youtube
  • Dimensões: 257 mm x 407 mm x 35 mm

  • Formato cilíndrico
  • Vem com cinco alto-falantes, sendo três para frequências médias, um tweeter e um woofer, o que proporciona um som cristalino e com graves marcantes
  • Consegue analisar o ambiente em que está e fazer ajustes automáticos para oferecer a melhor qualidade sonora possível
  • É a "Alexa" com som mais potente que existe

Pré-venda da nova 'Alexa'

Com os visuais renovados e áudios mais potentes, novos alto-falantes inteligentes foram lançados pela Amazon recentemente. Além da segunda geração do Echo Studio e da quarta geração da Show 8, há os novos Echo Show 11 e Echo Dot Max.

O Guia de Compras UOL já explicou a diferença entre os novos aparelhos da linha Echo, além de revelar os preços da pré-venda no Brasil, que custam a partir de R$ 849. Até o momento, a Echo Dot Max é o único alto-falante liberado para a compra na pré-venda.

O que a Alexa faz?

  • cria timers e lembretes
  • cria listas de compras ou de tarefas
  • faz pesquisas na internet
  • informa notícias e a previsão do tempo
  • reproduz músicas e playlists de aplicativos de streaming
  • programa rotinas
  • controla outros dispositivos inteligentes da casa, como lâmpadas e TV

